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HBL／13冠淡商重返小巨蛋 4強前哨戰逆轉衛冕軍

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
HBL高中籃球聯賽8強賽，淡水商工以58：54擊敗北一女中，板凳席球員興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽8強賽，淡水商工以58：54擊敗北一女中，板凳席球員興奮地歡呼。記者余承翰／攝影

111學年完成HBL甲級史無前例4連霸的淡水商工，去年無緣4強、衛冕提前失利，今年重振旗鼓，儘管只報名10位球員仍提前拿下台北小巨蛋門票，今天更在可能的「4強前哨戰」逆轉衛冕軍北一女中，以58：54打下113學年HBL女甲8強的第5勝。

淡商、北一和永仁高中都已提前拿到4強門票，今天淡商和北一正面交鋒仍打得膠著，第四節末一度5分落後的淡商打出一波9：0逆轉攻勢，高三中鋒廖秀珍讀秒階段再搶下進攻籃板、完成2罰，才驚險助隊以4分差拿下勝利。

率淡商累積13座HBL女甲金盃的教練陳美莉透露，過年前有寫封給家長們的公開信，「我寫『期待孩子們帶我們進小巨蛋』，她們做到了！」但她不諱言這批球員起伏較大，每個人表現都像「股市曲線圖」，前進小巨蛋前還有許多要調整。

被陳美莉點名球隊關鍵的中鋒廖秀珍和控球後衛鄭敬璇今天都有兩位數得分，178公分的廖秀珍昨天碰普門中學更繳出37分、30籃板的「雙30」驚人數據。

高一參與隊史第13冠的廖秀珍笑說，重返小巨蛋的心情開心又興奮，「努力去拚，把會的東西打出來，不足的不摁4強前去練習。」淡商屬於國泰人壽女籃體系，8強賽前都和同屬國泰幼隊的文化大學女籃訓練，廖秀珍認為學姊們強度更高、身體對抗性好，對備戰8強賽有很大幫助。

8強賽明天將進行最後一天賽程，淡商3月8日4強賽的對手還沒出爐，教頭陳美莉強調不會預設對手，今天擊敗北一女也已是「過去式」，提醒子弟兵先為明天和陽明高中的比賽做好準備。

HBL高中籃球聯賽8強賽，淡水商工廖秀珍（右）得到17分、14籃板。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽8強賽，淡水商工廖秀珍（右）得到17分、14籃板。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽8強賽，淡水商工宋欣儒（中）持球時吸引三人包夾。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽8強賽，淡水商工宋欣儒（中）持球時吸引三人包夾。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽8強賽，淡水商工以58：54擊敗北一女中，板凳席球員興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽8強賽，淡水商工以58：54擊敗北一女中，板凳席球員興奮地歡呼。記者余承翰／攝影

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