HBL／首次售票！冠軍戰門票2月16日開賣 票價100到500元

113學年度HBL甲級總決賽將於3月8日和9日在台北小巨蛋登場，高中體總今天宣布，2月15日及16日起於ibon售票系統正式開放索票與售票，3月9日的女生組和男生組冠軍賽將首度售票，季軍戰和3月8日賽事仍維持索票方式辦理，售票所得扣除成本將全數提供給晉級冠軍賽的4支隊伍，協助基層學生籃球運動發展。

總決賽票券分為3月8日第1、2場次及第3、4場次；3月9日第1、2場次（季軍賽）及第3、4場次（冠軍賽）4種票券；3月8日四強賽門票從2月15日起開始索票，3月9日季軍賽及冠軍賽門票，自2月16日起開始索票及售票。

高中體總首度試辦的冠軍戰售票，期望改善免費索票多年來觀眾持票卻不進場的現象，售票將分成「一般售票區」及「青春動滋券售票專區」，一般售票區的票價從100元到500元不等，民眾可於全國7-ELEVEN門市ibon機台或ibon網站以現金或信用卡支付方式購買票券，每人可購買2張。

「青春動滋券售票專區」是配合推廣教育部體育署「青春動滋券」政策，特別規劃16到22歲球迷得以「青春動滋券」購買門票的專屬區域，每張票價500元，每人可購買1張票券，需先於ibon網站「青春動滋券售票專區」訂票取得訂票證明，並持訂票證明及持票入場者本人的身分證件，從2月19日早上9點到3月4日晚上8點到高中體總辦公室憑足額500元之青春動滋券條碼完成抵用，就得取得正式票券。

高中體總提醒，訂票證明非正式票券，無法憑證入場，若未於期限內完成抵用及取票，高中體總將會把票券再度釋出。凡購買500元區域之門票進場觀眾，將可憑票券於現場兌換高中體總吉祥物Woohoo小花娃娃一隻。

索票場次方式與往年大致相同，每人每場次可索2張票券，若於全國7-ELEVEN門市ibon機台索票，索票後10分鐘內需於門市櫃台取出票券；若於ibon網站索票，索票後48小時內需至全國7-ELEVEN門市ibon機台取出票券，若未取票則視同放棄。

高中體總近年為杜絕黃牛，近年票券均採實名制方式登記，本學年度無論是索票或售票場次，均維持實名制登記，索票及購票時請備妥「持票入場者」的姓名及身分證字號(1張票券填寫1組持票入場者本人之姓名及身分證字號，2張票券，即需分別填寫2組持票入場者本人姓名及身分證字號，不得相同)。

為使未取得門票之民眾也有機會進場觀賽，高中體總自111學年度起實施現場候補票措施，本學年度除售票的冠軍賽場次不開放候補票民眾進場外，其餘場次皆維持開放現場觀眾候補入場，開放數量將視現場人流狀況而定，至多每場次開放500名觀眾。