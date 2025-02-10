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HBL／新人王復活！光復5連勝再闖小巨蛋教頭卻發飆

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
光復長人陳相榮跳投出手。記者蘇健忠／攝影
光復長人陳相榮跳投出手。記者蘇健忠／攝影

高一拿下新人王，光復高中193公分長人陳相榮高二卻因左膝十字韌帶斷裂的嚴重傷勢整季報銷，高三回歸總算在今天繳出代表作，攻下HBL生涯新高21分，包括第四節尾聲關鍵進球，助隊驚險以74：71擊敗錦和高中，取得113學年HBL男甲8強的5連勝，連續5年叩關台北小巨蛋登場的4強決賽。

入選U16亞青國手的陳相榮高一就是球隊重點栽培對象，但高二賽季開打前參加東亞青運發生左膝前十字韌帶全斷、後十字韌帶撕裂及半月板全破的嚴重傷勢，選手生涯空白將近一年。

「原本去年9月能回來，暑假有再扭到一次，以為韌帶又斷了。」陳相榮坦言，當時一度有不想打球的念頭，畢竟復健實在很痛、很辛苦，所幸檢查後只有稍微傷到半月板，決定繼續努力，「家人和杰哥（光復教練陳定杰）都給很多鼓勵，杰哥還說『等我回來場上』，教練團信任我，要拚 點。」

自評身體狀態恢復到8、9成，陳相榮坦言單腳起跳的爆發力和受傷前仍有落差，對切入也有些陰影，現階段以外線為主，不過打出傷後回歸代表作讓信心提升不少，光復再闖4強也讓他能站上去年因傷錯過的小巨蛋舞台，讓他直喊珍惜。

光復是今年男甲8強唯一全勝隊伍，今天碰勝場還沒開張的錦和卻打得辛苦，靠陳相榮第四節2分28秒投進三分球才以70：69反超；19.8秒陳相榮再打進保險分，連拿5分才助隊驚險守護連勝。

5連勝雖入袋，光復教練陳定杰對比賽內容十分不滿意，賽後嚴厲訓斥球員，他說：「每場都要全力以赴，態度很重要。」

「贏球但非常不滿意，很多缺點需要調整。」陳定杰苦笑形容，前幾天是全隊都正常，只有陳相榮不正常，今天完全相反，陳相榮成為唯一正常的球員，希望「新人王」持續穩定發揮，其他球員心態也要做好，為前進小巨蛋做好準備。

光復長人陳相榮（左）籃下找尋出手機會。記者蘇健忠／攝影
光復長人陳相榮（左）籃下找尋出手機會。記者蘇健忠／攝影

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