HBL／高拯轟新高34分、邱繼揚代班控球 東泰目標再闖小巨蛋

去年打下隊史HBL男甲級最佳的季軍，東泰高中迎戰113學年HBL男甲級8強前卻傷了當家控球後衛全億，前鋒邱繼揚臨危受命接下後場指揮官角色，8強首戰只差1助攻就「大三元」，今天再有8分、12籃板、9助攻全能發揮，搭配高拯生涯新高34分的火力支援，聯手助東泰以60：52擊敗東山高中拿下第3勝，繼續保有爭取小巨蛋4強門票的機會。

東泰教頭高丁國柱提到，全億8強前自家練球踩到隊友、腳踝「翻船」，8強階段報銷，想延續HBL生涯就要靠隊友拿到小巨蛋門票；身高186公分的邱繼揚成後場救火員，也是提前為大學轉型做準備，高丁國柱說：「他是球隊『解決問題』的人物，球風很不一樣，該跳出來會跳出來。」

高丁國柱補充說，邱繼揚有身高優勢，擔任球隊控球，和高拯配合得更好，但盼高拯把防守做得更好，在球場能時刻保持專注力。

高拯今天三分球12投6中，轟下個人新高34分，也是今天東泰唯一得分兩位數的球員，前4場外線合計20投僅2中的他坦言前幾戰有點沮喪，但隊友仍鼓勵自己「繼續投」，平常練完球也會花時間自主訓練多練投，希望能保持今天好手感。

上階段複賽就有「代班」打控球經驗的邱繼揚已經完成過一次「大三元」，今天差點再締造紀錄，賽後才得知個人數據的他滿臉寫著惋惜，但仍強調球隊勝利為重。

不諱言比起助攻更喜歡得分，邱繼揚卻也不排斥新身分，「我高一進來打四號，後來三號，現在一號，我喜歡挑戰，學習更多東西。」他務實說未來希望繼續籃球路，自己身材條件要拚得分沒特別優勢，現在有機會學習打控球，對未來轉型也有幫助。