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HBL／看柯瑞影片練外線 永仁射手代表作助隊率先闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
永仁高三射手黃少彤打出代表作，三分球7投5中助隊搶下4強門票。記者蘇健忠／攝影
永仁高三射手黃少彤打出代表作，三分球7投5中助隊搶下4強門票。記者蘇健忠／攝影

握有HBL女甲級2冠的永仁高中出產過不少雙胞胎，今年有異卵姊妹黃少縵和黃少彤當代表，兩姊妹都擅長外線，過往姊姊黃少縵是火力擔當，今天碰永平高中換妹妹黃少彤開火，替補上陣的她三分球7投5中攻進HBL生涯新高15分，助隊以95：67拿下113學年HBL女甲級8強的5連勝，成為今年第一支晉級4強的隊伍。

來自雲林的黃家雙胞胎，小三先加入羽球隊，被籃球隊教練發現後展開一段羽球、籃球雙棲的時光，國中決定專心籃球加入永仁，也是在國中開始苦練外線。黃少彤透露會看NBA勇士隊當家球星柯瑞影片，爸爸也會傳很多柯瑞投籃影片，平常還會存姊妹倆外線出手的照片，分析兩人動作。

雖是孿生姊妹，兩人身高、長相和個性都有明顯差異，比姊姊矮快10公分的黃少彤笑說：「我外向開朗，姊姊比較高冷，個性很殺。」她坦言之前上場機會不比姊姊，太執著反而表現更不好，除了教練開導，姊姊也會寫信鼓勵自己不要放棄，今天儘管熱身時手感不好，但隊友都很幫忙，找到自己空檔、給信心，很開心打出HBL代表作。

173公分的黃少縵速度快、有準度，大學確定繼續籃球路，班上功課維持在前10名的黃少彤是教練時超傑口中的「很聰明」球員，下一步目標台灣大學或成功大學。今年HBL成姊妹倆和另外7名高三隊友一起拚戰的旅程，如今重返缺席2年的台北小巨蛋，黃少彤說：「拚全力，希望可以以現在團結的心態，打好每一場球。」

永仁教練時超傑提到，今年高三共有9人，且每個位置都有，有一定默契和配合成熟度，但之前都沒展現出爭冠霸氣，直到上階段落到外卡才「覺悟」，如今成為8強第一支5連勝晉級4強的球隊，為下個月「攻蛋」會再做調整，準備好迎接小巨蛋最後2戰。

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