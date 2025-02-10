HBL／高三後衛連飆3外線 苗商逆轉南山勝場開張

相隔3年重返HBL女甲級8強的苗栗高商，休兵日後迎接等待已久的勝場，且是克服兩位數落後，第四節在高三後衛連凱琦連進3記三分彈領軍下逆轉南山高中，以66：60迎接超過千日的8強勝利，也成113學年HBL女甲級8強最後開胡的隊伍。

苗商前一度打進8強是109學年的第7名，今年回到8強之林，頭3場都吞敗，今天碰南山上半場打完又陷入29：41落後，但第三節打出單節23：6的逆轉攻勢，連凱琦第四節更宛如「柯瑞上身」，前3次外線出手都空心破網，助隊打出一波9：2攻勢，領先擴大到61：51；南山雖在讀秒階段追到6分差，但2罰失手下沒能再縮小差距，讓苗商開胡。

來自苗栗明仁國中的連凱琦，有173公分的好身材，今天三分球10投4中貢獻全隊最高16分，第四節連續命中3顆外線更為8強首勝注入強心針，她笑說：「有空檔就投！新莊體育館空間感也比較好。」她透露過去最多單場投進3記三分球，今天不但推高進球紀錄，連進3球也是第一遭，且是一出手就有進球預感。

8強賽打單循環，苗商前3場比賽都在板橋體育館舉行，今天首度移師新莊體育館出賽，昨天休兵日特別來熟悉籃框，教練周辰芳說：「今天有正常一點，前幾天動不動就緊張，很開心終於開胡，本來就設定今天和明天（對永平高中）盡可能拿下。」她提到，會緊張的子弟兵也包括連凱琦，「她本來就有一定準度，放得開就會有不錯表現。」