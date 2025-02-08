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HBL／光復勝南山續保不敗 謝昀達攻21分不後悔轉學

中央社／ 新北8日電
113學年度HBL高中籃球聯賽男子組光復高中8日靠著謝昀達（前）回神攻下21分、8籃板，終場就以77比69擊敗南山高中。圖／高中體總提供
113學年度HBL高中籃球聯賽男子組光復高中8日靠著謝昀達（前）回神攻下21分、8籃板，終場就以77比69擊敗南山高中。圖／高中體總提供

HBL光復高中今天以77比69擊敗衛冕軍南山高中，成為本季唯一不敗球隊，其中攻下21分的謝昀達去年因轉學必須服「球監」，他表示不後悔轉學決定。

本季在HBL高中籃球聯賽尚未吞敗的光復今天在8強與南山正面交鋒，重演上季HBL冠軍戰戲碼，此役光復全員皆兵，幾乎所有球員都有得分進帳，其中高三的謝昀達攻下21分、8籃板，搭配張鈞淮的15分、12籃板，攜手帶領光復延續本季不敗紀錄，同時取得8強階段4連勝。

走出8強前三戰低潮的陰霾，此役謝昀達終於回神，他指出一開始狀況不好，過於陷入自責的情緒，變得在場上沒辦法完全專注，即便教練團祭出「心靈雞湯」攻勢，也未見太多起色，直到被點出「再這樣打球絕對不是打籃球的料」，才幫助謝昀達即時復活。

值得一提的是，謝昀達高一就讀高苑工商時就展現不錯的天賦，不過卻在高二毅然決然轉學至光復，經過1年的「球監」後，本季重新站上HBL舞台。謝昀達接受媒體聯訪時表示，過去1年對他的籃球生涯來說幫助很大，除了能以旁觀者角色研究隊友的打法，還提前轉型為控球後衛。

雖然上季未能踏上HBL賽場，然而謝昀達並不後悔轉學決定，因為相對得到比較多資源，甚至有出國比賽經驗，力量也通過重訓獲得提升，「但在控球方面，我還在學習怎麼控制節奏。」

HBL HBL女子組 HBL男子組 光復高中 南山高中

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