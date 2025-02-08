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HBL／永仁退淡商成唯一不敗之師 重返四強差最後一步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
永仁擊退淡商收下4連勝，距離重返4強差最後一步。圖／高中體育總會提供
永仁擊退淡商收下4連勝，距離重返4強差最後一步。圖／高中體育總會提供

HBL女子組8強賽保持不敗的永仁高中與淡水商工在今天交鋒，其中在前三場比賽連退上學年前3名的永仁，保持8強賽的絕佳表現，在第二節就拉開與淡商的差距，最終以71：58收下4連勝，只要再贏一場就確定能重返小巨蛋舞台。

過去曾兩度奪下女子組冠軍的永仁，在近兩學年卻連續無緣登上台北小巨蛋舞台，本學年女子組預賽更是一路打得跌跌撞撞，最終才在外卡賽勝出挺進到8強賽。

不過來到8強賽後永仁表現卻與預賽判若兩隊，先是在首戰中斷了衛冕軍北一女的跨季19連勝，之後又擊敗普門、陽明兩支去年前三名球隊，與淡商一同收下3連勝。

而兩支女子組不敗之師今天交鋒，永仁再度展現絕佳狀態，儘管在首節還與淡商拉鋸，但第二節、三節合計僅讓淡商拿下20分，並帶著18分領先進入第四節，最終也以13分差距收下勝利。

永仁今天共計4人得分上雙，其中曾廷翊拿下16分、7助攻，鍾雨蓁與板凳出發的黃翊蓁則都有得分籃板「雙十」數據，至於淡商則以羅子喬拿下21分最佳，而永仁在收下4連勝後，只要後天再擊敗永平拿下第5勝，就能確定重返四強。

至於今天女子組其他賽事，衛冕軍北一女以76：68擊敗南山收下第3勝，陽明則以77：55擊敗苗商，與北一女、淡商同為3勝1敗排名2至4名，永平則是以62：54擊敗普門，收下8強賽首勝。

HBL HBL女子組

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