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HBL／「小巨人」幸宇勝摘22分、13籃板 率南湖勝松山

中央社／ 新北7日電
南湖高中幸宇勝(右)。HBL提供
南湖高中幸宇勝(右)。HBL提供

身高172公分的HBL南湖高中「小巨人」幸宇勝今天扮演起爆劑角色，不僅取得22分，還摘下全場最高13籃板，率隊在8強以84比76力退松山高中。

繼108學年度後再闖HBL高中籃球聯賽8強的南湖，今天與松山正面交鋒，靠著幸宇勝攻下22分、13籃板，搭配周佑承挹注20分、5籃板、6助攻，加上蔡學墉、張凱恩皆進帳雙位數得分，聯手幫助南湖突破「綠色神盾」，取得8強關鍵的第2勝。

值得一提的是，身高僅172公分的後衛幸宇勝，此役摘下全場最高13籃板、成為一大亮點。他接受媒體聯訪時表示，平常就喜歡衝搶籃板，尤其對掌握球落點的時機很有一套，南湖教練王浩森也認同，直言幸宇勝對籃板的嗅覺確實比其他球員還要出色，「我都以為他300公分。」

王浩森特別提到，本季與幸宇勝溝通後，刻意讓他從替補上陣，因為只要他一上場，馬上就能進入比賽狀態，成為教練團調度的活棋。

幸宇勝則認為，無論先發、替補都沒有太大差別，盡力完成教練交付的任務，「每次上場都告訴自己專注一點。」

隨著南湖接連擊敗東泰高中、松山高中，很有機會繼104學年度後再闖4強，幸宇勝也說，如今對對前進小巨蛋更有信心，不過也透露在8強前不慎右腳踝受傷，因此為了力拚晉級，這段時間都必須吃止痛藥才能上陣。

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