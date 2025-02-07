HBL／連續打贏去年前三名 外卡晉級的永仁收8強3連勝

本學年女子組預賽最終靠著外卡取得8強門票的永仁高中，本周登場的8強賽卻打出精采表現，在前兩戰連退北一女中與普門高中雙強後，今天碰上陽明高中雖然在首節一度落後，不過第二節靠著多點開花的攻勢逆轉戰局，最終以71：66成為女子組首支拿下三連勝的球隊，重返四強希望大增。

過去兩學年都無緣小巨蛋四強舞台的永仁，本學年預賽階段也打得跌跌撞撞，分組賽僅拿下2勝3敗落入外卡戰，最終才驚險搶下8強賽門票。不過在經過過去一段時間的調整後，永仁在8強賽的表現卻是判若兩隊，首戰先是以1分險勝衛冕軍北一女，昨天再以16分差距大勝去年亞軍普門，兩隊都是預賽拿下全勝的隊伍。

而今天永仁則是對上過去兩學年都拿下季軍的陽明，儘管首節永仁狀態明顯不如前兩戰，單節僅進帳16分，不過第二節永仁球員及時回神，在場上球員幾乎都有所貢獻的情況下，單節灌進25分，反觀陽明接下來三節受制於永仁防守，得分逐節下降，最終永仁就以5分差距收下三連勝。

至於日前遭永仁中斷跨季19連勝的北一女，今天出戰永平雖然全隊4人得分上雙，不過卻一度陷入苦戰，直到第四節才成功拉開差距，以87：71收下8強賽第2勝。

而淡商則是在與8強賽前兩戰連退南山與永平後，今天碰上苗商靠著廖秀珍單場拿下33分、17籃板、3阻攻，以84：59輕取苗商，成為繼永仁後第二支三連勝球隊。