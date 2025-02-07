快訊

太虐心…大S頭七撞期結婚3周年 網心疼具俊曄心碎面對

為錢起殺機？分屍案凶嫌控張婦偷百萬勞力士典當 三角關係曝光

DeepSeek震撼彈 想像題材有多大？分析師曝這些族群可以買

HBL／衛冕軍北一女強拉尾盤勝永平 教頭駱燕萍賽後很不滿意

中央社／ 新北7日電
北一女拉尾盤逆轉勝，但教練駱燕萍對球員表現不太滿意。 聯合報系資料照
北一女拉尾盤逆轉勝，但教練駱燕萍對球員表現不太滿意。 聯合報系資料照

力拚HBL衛冕的北一女中今天在8強迎戰永平高中，靠著團隊多點開花、共4名球員得分達到雙位數，加上第4節強力甩尾，最後以87比71搶下第2勝，不過教練駱燕萍對球員表現不太滿意。

上季北一女以全勝之姿風光摘下HBL高中籃球聯賽女子組冠軍，今年目標是完成衛冕，沒想到8強首戰即踢到鐵板，以1分之差不敵永仁高中、中斷跨季19連勝，今天面對永平再度陷入苦戰，所幸在第4節急拉尾盤，掀起一波25比13攻勢鞏固勝基，最後如願搶下8強第2勝。

北一女教練駱燕萍在接受媒體聯訪時表示，球隊整體狀況不太好，團隊溝通仍有調整空間，並提到8強首戰吞下敗仗，對球員來說反倒是件好事，「讓她們更能提高警覺，在細節上沒有很堅持的情況下，缺點都會呈現在比賽中。」

另外，預賽從外卡戰出線的永仁高中，繼接連擊敗上季HBL女子組冠、亞軍球隊後，今天面對上季季軍的陽明高中，依舊維持高檔狀態，在主力陳薇涵攻下21分、6籃板的帶領下，搭配曾廷翊的13分、10籃板、7助攻的全能發揮，最後永仁以71比66獲勝、在8強取得3連勝，有望重返4強。

HBL HBL女子組

延伸閱讀

HBL／要球員帶笑容上場 光復「難看的比賽」力退松山

HBL／永仁高中VS普門中學 永仁中鋒黃翊蓁狂轟31分

HBL／二樓投籃影片爆紅 南湖射手再秀苦練成果

HBL／先逆轉衛冕軍再大勝去年亞軍！永仁菜鳥中鋒狂轟31分寫代表作

相關新聞

HBL／連續打贏去年前三名 外卡晉級的永仁收8強3連勝

本學年女子組預賽最終靠著外卡取得8強門票的永仁高中，本周登場的8強賽卻打出精采表現，在前兩戰連退北一女中與普門高中雙強後...

HBL／衛冕軍北一女強拉尾盤勝永平 教頭駱燕萍賽後很不滿意

力拚HBL衛冕的北一女中今天在8強迎戰永平高中，靠著團隊多點開花、共4名球員得分達到雙位數，加上第4節強力甩尾，最後以8...

HBL／要球員帶笑容上場 光復「難看的比賽」力退松山

連3年打進HBL男甲冠軍戰的光復高中，今天113學年HBL男甲8強賽和「綠色神盾」松山高中打出場防守大戰，兩隊命中率都不...

圖輯／HBL永仁高中VS普門中學 永仁中鋒黃翊蓁狂轟31分

帶著昨天逆轉擊敗衛冕軍北一女中的高昂氣勢，113學年從外卡搶下8強門票的永仁高中今天再過一關，且是在176公分菜鳥中鋒黃...

HBL／二樓投籃影片爆紅 南湖射手再秀苦練成果

南湖高中三年級射手蔡學墉一段「二樓投籃」連進7球的影片最近在社群爆紅，今天113學年HBL男甲級8強賽他再展現射手本色，...

HBL／先逆轉衛冕軍再大勝去年亞軍！永仁菜鳥中鋒狂轟31分寫代表作

帶著昨天逆轉擊敗衛冕軍北一女中的高昂氣勢，113學年從外卡搶下8強門票的永仁高中今天再過一關，且是在176公分菜鳥中鋒黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。