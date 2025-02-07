HBL／衛冕軍北一女強拉尾盤勝永平 教頭駱燕萍賽後很不滿意
力拚HBL衛冕的北一女中今天在8強迎戰永平高中，靠著團隊多點開花、共4名球員得分達到雙位數，加上第4節強力甩尾，最後以87比71搶下第2勝，不過教練駱燕萍對球員表現不太滿意。
上季北一女以全勝之姿風光摘下HBL高中籃球聯賽女子組冠軍，今年目標是完成衛冕，沒想到8強首戰即踢到鐵板，以1分之差不敵永仁高中、中斷跨季19連勝，今天面對永平再度陷入苦戰，所幸在第4節急拉尾盤，掀起一波25比13攻勢鞏固勝基，最後如願搶下8強第2勝。
北一女教練駱燕萍在接受媒體聯訪時表示，球隊整體狀況不太好，團隊溝通仍有調整空間，並提到8強首戰吞下敗仗，對球員來說反倒是件好事，「讓她們更能提高警覺，在細節上沒有很堅持的情況下，缺點都會呈現在比賽中。」
另外，預賽從外卡戰出線的永仁高中，繼接連擊敗上季HBL女子組冠、亞軍球隊後，今天面對上季季軍的陽明高中，依舊維持高檔狀態，在主力陳薇涵攻下21分、6籃板的帶領下，搭配曾廷翊的13分、10籃板、7助攻的全能發揮，最後永仁以71比66獲勝、在8強取得3連勝，有望重返4強。
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