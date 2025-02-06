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HBL／要球員帶笑容上場 光復「難看的比賽」力退松山

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
光復曾侑翰投進3記三分球在內的13分，為自己拍手慶祝。記者許正宏／攝影
光復曾侑翰投進3記三分球在內的13分，為自己拍手慶祝。記者許正宏／攝影

連3年打進HBL男甲冠軍戰的光復高中，今天113學年HBL男甲8強賽和「綠色神盾」松山高中打出場防守大戰，兩隊命中率都不到3成5，率隊以60：51收下2連勝的光復高中教頭陳定杰形容比賽雖有點「難看」，但喜歡肉搏戰的內容，兩隊都祭出高強度防守，他笑說：「鋼鐵防守是光復招牌，不可能把招牌讓出去。」

陳定杰提到，有觀察到松山8強賽的防守強度比上階段複賽更強，不過防守也是光復招牌，「我可以接受攻不進，但不能接受守不住。」今天雖仍讓松山雙箭頭查傑和劉程恩各有21分和19分，他認為其他點有成功鎖住，加上自家球員謝昀達雖失常，但邱泓愷和曾侑翰都適時頂上，「不像過去集中在2、3個球員，今年光復有7、8個可用之兵，甚至到10個，對方比較難抓。」

賽後陳定杰特別對謝昀達「灌心靈雞湯」，比賽中也不時鼓勵左膝前十字韌帶斷裂回歸的長人陳相榮，「這階段不只是技術問題，還有心態，像相榮從大傷回來，打不好就會自我懷疑，我提醒他投籃太僵硬，就繼續投，投不進算杰哥的。」陳定杰還不斷提醒球員享受舞台、露牙齒打球，他笑說：「要有笑容，幸運女神才會跟著走。」

松山今天團隊命中率僅2成2，儘管第四節將兩位數差距追到一度5分差，但最後1分鐘沒能再縮小差距，以9分差吞下8強首敗。

光復曾侑翰投進3記三分球在內的13分。記者許正宏／攝影
光復曾侑翰投進3記三分球在內的13分。記者許正宏／攝影
張鈞淮攻下光復最高的16分。記者許正宏／攝影
張鈞淮攻下光復最高的16分。記者許正宏／攝影

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