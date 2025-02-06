HBL／先逆轉衛冕軍再大勝去年亞軍！永仁菜鳥中鋒狂轟31分寫代表作

帶著昨天逆轉擊敗衛冕軍北一女中的高昂氣勢，113學年從外卡搶下8強門票的永仁高中今天再過一關，且是在176公分菜鳥中鋒黃翊蓁生涯新高31分發揮下以77：51大勝去年亞軍普門中學，驚奇迎接女甲級8強2連勝。

永仁預賽5戰只拿2勝，落到外卡賽才靠擊敗金甌女中延續連續8強紀錄，不過經過沒有放假的農曆年假期，8強賽連退去年冠、亞軍，成為今年女甲級8強大驚奇。

永仁教練時超傑提到，今年球隊有9名高三，原本就該是收成年，但受疫情影響近年一直沒有調整太好，「以往的強悍不見了，這次打外卡對球員幫助很大，讓她們覺悟。」時超傑透露，農曆年期間除球場技術，針對球員心態也不斷調整，加上昨天贏下北一讓球員自信心又提升，今天把握住普門個子較小特點強攻禁區也收成效，希望子弟兵繼續發揮，朝重返4強目標邁進。

永仁高一菜鳥黃翊蓁（中）轟下生涯新高31分。記者許正宏／攝影

打出代表作的黃翊蓁小學五年級接觸籃球時已有167公分，她透露雙親都高，爸爸190公分、媽媽168公分，爸爸和哥哥也曾是球員，耳濡目染下走上籃球路，今天原本有點緊張，「因為普門很凶，對抗性也強，是第二節到第三節發現得很多分，不用那麼緊張。」她除全場最高31分還抓下15籃板，其中8個是進攻籃板，光是個人進攻籃板數就快和普門全隊的9個相當。

打出代表作的黃翊蓁坦言，今天好表現讓自己對爭取「新人后」更有想法，不過仍順其自然，球隊成績為優先。

黃少縵第一節三分球5投3中攻下9分，助永仁取得21：14領先。永仁第二節再打出12：0攻勢，普門直到6分24秒才靠黃靖媞進球中斷得分荒；永仁一度取得38：18領先，但普門回敬9：0攻勢，半場打完將差距縮小到27：40，不過永仁第三節在陳薇涵和黃翊蓁發揮下再打出13：2攻勢，差距回到20分，第四節也一路維持優勢，最終以77：51收下2連勝。

普門預賽打下5連勝，8強賽卻在第2天就吞敗場，教頭李宜瑄坦言，今年陣容沒有去年成熟，預賽後赴日本移地訓練前球員們又染上A型流感，身體狀況不佳，且8強賽強度和預賽完全不同，「沒想到（今天）會那麼糟糕。」希望藉由今天落敗讓子弟兵盡快甦醒，為後4場比賽作好準備。

永仁昨天先退衛冕軍北一女，今天再大比分擊敗去年亞軍普門，球員開心慶祝。記者許正宏／攝影