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HBL／北一女奪冠 MVP想出國挑戰自我

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北一女中籃球隊於112學年度HBL聯賽，創下校史首次全賽季14戰全勝奪冠，昨與冠軍獎盃合影。記者曾原信／攝影
北一女中籃球隊於112學年度HBL聯賽，創下校史首次全賽季14戰全勝奪冠，昨與冠軍獎盃合影。記者曾原信／攝影

112學年度高中籃球聯賽（HBL）落幕，台北市立第一女子高中籃球隊成功終結「3連亞」，睽違12年奪冠，校方昨辦記者會，全體球員分享勝利喜悅，校方說，這次北一女除了奪下冠軍，更是歷史第三支球隊從預賽到決賽都奪勝，也是北一女首次創下14戰全勝奪冠紀錄。

教練駱燕萍表示，今年HBL賽事，從複賽到決賽時間長達一個半月，對球員來說十分煎熬，到最後已經快失去奪冠慾望，甚至球隊主力之一黃子芸也受傷，但她則給予勉勵「一定要有人跳出來當領袖」，也和球員個別精神喊話，雖然決賽上半場沒有打出複賽氣勢，但她一點都不緊張，而是在中場提醒球員把該做的，都要做扎實。

獲選MVP的球員米靖恩分享，她去年夏天參加了很多國際賽，從不同的選手學到不一樣的事情，更對自己期許要跟其他高中生不一樣，很開心自己有做到，也謝謝教練提醒，讓她陷入迷茫時找回初衷，未來也想出國看看，學習不同語言與籃球文化，挑戰自己的極限。

「北一女經營球隊不是以奪冠當作唯一的目標」，校長陳智源表示，今年陣容堅強外界也都看好能奪冠，更重視每一位球員，能否從團隊中得到學習跟成長，並激勵球員們挑戰自我、全力以赴，籃球隊19位球員，更是竭盡所能讓球隊更上一層樓，這次冠軍更證明，對團隊、教育優先的理念，依然能夠在高強度比賽取得佳績。

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