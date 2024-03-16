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HBL／北一女「小綠綠」連3年爭冠！黑馬鄒沛宸小巨蛋拿賽季新高喊神奇

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HBL／北一女連3年爭冠！黑馬鄒沛宸小巨蛋拿賽季新高喊神奇

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
鄒沛宸（右）拿下個人賽季新高的17分外帶5抄截6籃板4助攻。記者許正宏／攝影
鄒沛宸（右）拿下個人賽季新高的17分外帶5抄截6籃板4助攻。記者許正宏／攝影

HBL四強決賽在今天點燃戰火，首場女子組比賽就由冠軍熱門北一女中出戰金甌女中，其中過去4年3度奪下亞軍的北一女，靠著鄒沛宸拿下個人賽季新高的17分外帶5抄截5籃板4助攻的全能演出，以79：65輕取金甌，幫助北一女連續3年闖進到女子組決賽。

本學年至今已經拉出一波12連勝的北一女，帶著全勝姿態再度踏上小巨蛋舞台，並在今天碰上金甌女中，儘管原先被看好的兩大主力黃子芸與米靖恩受到對手嚴加看管，分別僅有10分8籃板與2分2籃板進帳，但鄒沛宸挺身而出，今天出手16次命中8球，拿下個人賽季新高的17分，幫助北一女一路領先金甌，最終以14分差距搶下冠軍賽門票。

米靖恩拿下10分8籃板。記者許正宏／攝影
米靖恩拿下10分8籃板。記者許正宏／攝影

對於在小巨蛋打出個人賽季最佳一戰，鄒沛宸賽後也直言神奇，「其實我前幾場狀況都沒有很好，但今天卻是帶著興奮大於緊張的心情來面對這場比賽。開賽後其實我投籃沒有很順，但隊友給我很大的力量，看到她們那麼努力，我也想要做得更好。」

鄒沛宸坦言，在各隊都將防守重心放在黃子芸與米靖恩的情況下，她也樂於當「小透明」、「小黑馬」，「當她們都被抓時，我就會跳出來，扮演小黑馬。」

北一女教練駱燕萍則表示，球隊這次再度踏入小巨蛋壓力確實不小，不過今天贏球後多少釋放一點壓力，也希望明天的最後一戰大家能夠開心上場、放開來打，「原本希望這兩場球大家能很開心上場，但身為教練我卻沒有辦法讓她們這樣，希望明天她們真的能夠真的放開來打，享受這個舞台。」

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