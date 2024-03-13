快訊

防疫險理賠效應 富邦產宣布減資116億元、減資後股本30億元

全英羽賽／前球后對決！戴資穎拍落奧原希望開紅盤

老婆花花持毒遭逮 阿沁奔警局「驗尿」：絕無使用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HBL／視黃萬隆為貴人 松山林現惟想拚冠獻給恩師

中央社／ 台北13日電
松山隊長「小黑」林現惟表示，期盼在高中生涯最後1年拿下冠軍，獻給黃萬隆當退休禮物。 聯合報系資料照
松山隊長「小黑」林現惟表示，期盼在高中生涯最後1年拿下冠軍，獻給黃萬隆當退休禮物。 聯合報系資料照

視執教HBL松山高中男籃近30年的黃萬隆為生命中的貴人，松山隊長「小黑」林現惟表示，期盼在高中生涯最後1年拿下冠軍，獻給黃萬隆當退休禮物。

在高中籃球聯賽（HBL）執教近30年，向以嚴格要求防守的黃萬隆，曾是HBL現役最資深教練，素有「鐵血教頭」之稱，並一手打造松山「綠色神盾」威名。不過黃萬隆日前正式從學校退休，並把兵符交棒給葉韋喬，期許持續傳承Do our best的松山文化。

身為黃萬隆帶過的最後1屆學生，松山隊長「小黑」林現惟今天在112學年度HBL甲級決賽賽前記者會透露，當下聽到恩師要退休的消息有點失落，「畢竟他帶了我3年，卻沒辦法在最後1年一起攜手拚冠軍。」然而他提到，期盼最後1年一圓冠軍夢，除了完美結束高中生涯，也感謝黃萬隆3年來的教導。

視黃萬隆為生命中的貴人，林現惟分享恩師暖心一面，給予自己很多信心，尤其是高一松山沒有打進4強，當時的他心情很低落，加上又被外界質疑實力沒有這麼好，「但教練告訴我壓力不用這麼大，並在訓練上激勵我，對我來說是滿重要的。」

去年因為有學長關係，林現惟扮演類似輔助的角色，他認為今年就是為了自己拚，並自評最近調整得還不錯，雖然過年後吃比較多，導致體能狀況沒有到很好，而且身材也胖了一圈，但透過飲食控制、自主訓練加強，已逐步調整到最佳狀態。

松山教練葉韋喬則透露，最近都在調整球員的心態，甚至播放一些激勵影片，包含已故美國職籃NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）談論「曼巴精神」，「告訴他們賽季最後2場比賽，必須靠他們的執行度，才能在比賽中有所發揮。」

HBL HBL男子組

延伸閱讀

影／HBL決賽本周末登場 米靖恩、林現惟：享受比賽拚奪冠

HBL／決賽最後備戰 北一看冠軍學姊影片學習

HBL／夢見輸南山 林現惟看曼巴精神、喬丹影片做準備

HBL／父女同闖小巨蛋寫紀錄 高丁國柱、高丁佩芸還有1心願

相關新聞

HBL／盼成下位3連霸教頭 陳定杰要率光復擋外籍生浪潮

HBL男子組衛冕光復高中今年4強賽首戰就將碰上第一種子東泰高中，上演「新竹內戰」，教練陳定杰在今天出席決賽記者會時就表示...

HBL／夢見輸南山 林現惟看曼巴精神、喬丹影片做準備

教練黃萬隆退休後，「綠色神盾」松山高中今年將由葉韋喬領軍前進台北小巨蛋4強賽，球員、教練都面臨不小的壓力，不過球隊一哥林...

HBL／決賽最後備戰 北一看冠軍學姊影片學習

連續6年打進4強的「小綠綠」北一女中，是112學年HBL甲級唯一未嘗敗績的球隊，喊出「全勝封后」口號的女將們，迎接本周末...

HBL／父女同闖小巨蛋寫紀錄 高丁國柱、高丁佩芸還有1心願

東泰高中總教練高丁國柱和就讀普門中學的女兒高丁佩芸，112學年HBL共譜父女一同「攻蛋」佳話，今天決賽記者會兩人特別一起...

HBL／視黃萬隆為貴人 松山林現惟想拚冠獻給恩師

視執教HBL松山高中男籃近30年的黃萬隆為生命中的貴人，松山隊長「小黑」林現惟表示，期盼在高中生涯最後1年拿下冠軍，獻給...

影／HBL決賽本周末登場 米靖恩、林現惟：享受比賽拚奪冠

HBL高中籃球聯賽甲級決賽，即將於3月16、17兩天在台北小巨蛋登場，晉級決賽的男女各四支隊伍下午齊聚一堂，為總決賽造勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。