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HBL／執教近30年沒遺憾 黃萬隆正式退休泛淚

中央社／ 新北1日電
松山教頭黃萬隆賽後舉行引退儀式，和觀眾席球迷致意。記者季相儒／攝影
松山教頭黃萬隆賽後舉行引退儀式，和觀眾席球迷致意。記者季相儒／攝影

在高中體總溫馨舉辦引退儀式下，執教HBL松山高中逼近30年的傳奇教頭黃萬隆今天正式退休，講到泛淚的他表示，「HBL沒有給我遺憾。」

在高中籃球聯賽（HBL）舞台執教近30年，向來嚴格要求防守的黃萬隆，讓松山有了「綠色神盾」美名，並曾率隊勇奪6座HBL男子組冠軍，尤其97學年度至99學年度更完成3連霸。

「在我的心中沒有淚，只有很多熱血，當有一天要離開最心愛的HBL舞台，會有什麼想法？我現在心情是感動、感謝然後珍惜。」黃萬隆說道。他指出，松山文化就是「綠色神盾」，而精神是「do ourbest」，「謝謝松山歷屆球員、教練，還有陪我一起在場上奮鬥的對手，這些都是美好的回憶。」

正式從松山教職退休，黃萬隆交棒給葉韋喬，未來則以不同角色協助松山，「韋喬跟了我7年，從預賽打到現在，他也帶領球隊進入4強，證明我們彼此相信、溝通。」替葉韋喬感到驕傲又欣慰，黃萬隆認為他已經可以真正成為總教練，「接下來他會把我們文化傳承下去。」

始終秉持熱愛籃球的心，黃萬隆透露，在HBL已經沒有遺憾，「祝福其他教練、球員繼續追夢，甚至出國挑戰自己，讓台灣籃球更好。」最後他哽咽說道，「我希望，所有喜歡松山的校友們，可以一起進小巨蛋。」

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