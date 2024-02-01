HBL／北一女晉4強 淡商衛冕鎩羽

前兩年都在HBL高中籃球聯賽女甲冠軍戰敗給淡水商工，北一女中昨天在女甲8強賽完美復仇，黃子芸18分領軍以82：57大勝衛冕軍，連同預賽5戰拉出11連勝，不但是本學年唯一不敗隊伍，且粉碎淡商4強機會，挑戰5連霸提前失利。

淡商108到111學年完成HBL甲級史無前例4連霸，3次冠軍戰對手都是北一女，今年換「小綠綠」挑戰隊史紀錄；北一教頭駱燕萍提到，100學年球隊已嘗過登頂滋味，但不曾完成「全勝封后」，期許子弟兵最後3戰延續完美勝率，一起寫下新猷。

昨天攻下全隊最高18分的U19世青賽國手黃子芸，高一帶走新人后，但連續兩年打進最終決賽都成淡商連霸配角，今年目標錯過兩次的金盃。

北一女今將和普門中學爭第1種子，昨打下第4勝的陽明高中也連4年前進小巨蛋，最後一席由金甌女中、永仁高中爭奪。

金甌昨天和永仁正面對決，奪勝就能提前晉級，「女戰神」林宇涵雖轟下全場最高39分，卻被下半場外線狂飆的永仁逆轉，今天8強賽最終戰要靠淡商擊敗南山高中，或是自己擊敗陽明，才能在101學年後再闖4強；永仁今天將碰永平高中，除要拿下第3勝，還要靠先出賽的淡商和金甌都輸球，才能搭上4強末班車。