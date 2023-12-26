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HBL／史上頭一遭 男子組8強全是北部球隊

中央社／ 台北26日電
首次出現8強都是北部球隊的情況，圖為三重商工的比賽。聯合報系資料照片／記者曾思儒攝影
首次出現8強都是北部球隊的情況，圖為三重商工的比賽。聯合報系資料照片／記者曾思儒攝影

三重商工今天在高中籃球聯賽（HBL）男子組複賽外卡戰，靠著陳睿訢轟下破賽史紀錄的50分，率隊103比100氣走南湖高中，與南山高中攜手晉級，首次出現8強都是北部球隊的情況。

112學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女外卡戰今天在高雄巨蛋登場，贏家將可搭上晉級8強的末班車，並於明年1月25日至2月1日在新莊體育館和板橋體育館爭奪前進4強機會。

隊史共7度在HBL男子組封王的南山高中，過去3年都是冠軍賽班底，今年卻落入外卡戰，今天面對三民家商攸關8強門票，靠著隊長莊政隆挺身而出，繳出29分、15籃板、15助攻「大三元」成績單，以102比60勝出、連11屆挺進8強

另一場外卡賽，三重商工的陳睿訢火力全開，單場21投16中、外帶22罰中18，轟下不可思議的50分，另有7籃板，幫助球隊以103比100險勝南湖、搶下8強門票，而陳睿訢也改寫98學年度松山高中洪康喬在冠軍賽所締造的48分賽史得分紀錄。

外卡賽結束後，8強隊伍也全數出列，男子組包括南山、三重、能仁家商、泰山高中、錦和高中都來自新北市，而松山高中為台北市球隊，至於東泰高中與光復高中則是來自新竹，是史上首次中、南部球隊全數被拒於8強之外。

另外，女子組部分，永平高中戰靠著湯沛晨展現全能身手，拿下24分、10籃板、6助攻與3抄截，率隊以69比65戰勝苗栗高商，而永仁高中則以91比64擊敗新竹高商，順利在外卡戰出線。

女子組8強則包括普門中學、淡水商工、陽明高中、北一女中、南山高中、金甌女中、永仁與永平。

HBL男子組 HBL女子組 HBL

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