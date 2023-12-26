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HBL／三重陳睿訢狂轟50分破紀錄 淘汰南湖搭8強末班車

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
三重陳睿訢（右）狂轟破HBL男甲紀錄的50分。記者曾思儒／攝影
三重陳睿訢（右）狂轟破HBL男甲紀錄的50分。記者曾思儒／攝影

去年打進8強的三重商工，112學年雖落入外卡，但高三後衛陳睿訢今天狂轟破HBL男甲單場得分紀錄的50分，助隊克服兩位數落後，以103：100逆轉，搭上8強末班車。

HBL曾打過一節12分鐘賽制，改為一節10分鐘後，原本HBL男甲單場得分紀錄是98學年冠軍戰，松山高中洪康喬創下的48分，陳睿訢今天第三節開打3分鐘就攻下30分，接續不斷疊加分數，第四節讀秒階段再靠罰球，先是追平洪康喬紀錄，最後更一舉超越。

第三節還曾49：59落後，三重在陳睿訢飆分下演出逆轉勝，教頭周敬說：「小朋友很棒，小個子很優秀，扛得住壓力。」除陳睿訢狂轟破紀錄50分，身高僅160公分的高二後衛楊育宸貢獻16分，3枚三分彈都集中在下半場，成球隊逆轉功臣。

左手彈繃上寫著「扛」的陳睿訢，比賽間完全不清楚得分破紀錄，甚至不知道被追到3分差，他笑說：「很專心在場上，都沒聽到DJ聲音。」175公分的偶像是NBA快艇隊後衛衛斯特布魯克，連戰鬥精神也和偶像學習，就算腸胃炎、受傷也不曾缺席任何一次團隊練球，是周敬口中負責也努力的球員。

三重一度領先到90：76，南湖展現韌性不斷追分，讀秒階段追到1球差，但三重罰球都把握，最終以3分差搶下最後一張晉級門票。

三重陳睿訢（右）狂轟破HBL男甲紀錄的50分。記者曾思儒／攝影
三重陳睿訢（右）狂轟破HBL男甲紀錄的50分。記者曾思儒／攝影

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