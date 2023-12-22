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HBL／松山狂攻嚴防大勝三民 教練葉韋喬很滿意

中央社／ 高雄22日電
葉韋喬。高中體總提供
葉韋喬。高中體總提供

HBL老牌勁旅松山高中新賽季由黃萬隆昔日子弟兵葉韋喬暫代兵符，球隊戰力不打折扣，靠著林現惟24分、7籃板率隊以101比59輕取三民家商，拿下複賽3連勝，葉韋喬也滿意球隊進步。

高中籃球聯賽（HBL）松山高中今年仍掛名黃萬隆為教練，實際上已退居二線，改由原本助理教練葉韋喬領兵。不過這不影響松山戰力，靠著拿手的防守和轉換快攻，半場就取得55比29大幅領先。

葉韋喬賽後受訪時笑說，預賽時壓力真的很大，「因為我也很想要證明自己有沒有帶隊的本領，現在到複賽之後才稍微比較輕鬆一點。」

葉韋喬強調，自己最大的不同大概就是在進攻上讓球員自由發揮，「我會給球員一些選項，但要怎麼用，就讓球員在場上自行判斷，過去外界總對松山的進攻有些刻板印象，但今天全場有28次助攻，就可以看得出來改變。」

儘管黃萬隆沒到球場，但每場比賽還是會在飯店看轉播，甚至寫下一些建議的小紙條。葉韋喬透露，雖然還是有些壓力，「至少還有黃教練可以幫我看一些我沒注意到的部分。」

談到高三的「小黑」林現惟，葉韋喬也指出，林現惟的身高未來就是要轉型1號位，「所以我們現在也希望他除了進攻之外，也要多一些和隊友連結和傳球的概念，未來才不會受限。」

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