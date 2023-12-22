HBL／光復輕取錦和 跨季30連勝破紀錄

力拚3連霸的光復高中今天在高中籃球聯賽（HBL）對上錦和高中，靠著主力謝銘駿攻下20分、8籃板，輕鬆以102比66取得跨季30連勝，打破HBL最長連勝紀錄。

光復高中前一次在HBL輸球，是110學年度男子組8強賽，當時以66比68不敵高苑工商，但隨後一路連勝至今，打破原本由松山高中保持的跨季29連勝，今年也被看好能完成3連霸。

光復教練陳定杰賽後接受媒體訪問時說，除了3連霸之外，我們賽前就鎖定希望打破連勝紀錄，「這表示光復高中這幾年來成績都很穩定，身為一支新的學校，能締造屬於自己的紀錄我們都感到很開心。」

身在男子複賽B組的光復高中，整體實力相對高於其他學校，晉級8強之路難度不高。陳定杰提到，其實這樣對我們不太好，「等於8強之前沒有太大挑戰，所以更要維持球員的專注度和態度，畢竟高中生有時起伏就是比較大。」

隊長謝銘駿賽後接受中央社訪問時說道，這場比賽我只有給自己60分，「現在我已經高三，在場上就更想要讓全隊結合一起，打起球來相對會比較猶豫，尤其對於出手時間點上會想東想西，不像以前高一、高二的時候拿到球就出手。」

光復昨天雖以86比39輕取高苑工商，但謝銘駿在首節就因為摔倒被對方中鋒踩到頭，儘管經過防護員檢查後沒有大礙，但今天剛上場時還是有些頭暈。

右臉頰有明顯血痕的謝銘駿說，本來防護員建議我不然就複賽都不要打了，「但我自己想說是最後一年了，教練也希望我能成為攻防一體、主宰全場的球員，所以就想說還是繼續上場拚一下。」