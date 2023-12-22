HBL／淡商連霸遇挑戰 高一鄭敬璇表現搶眼
尋求5連霸的高中籃球聯賽（HBL）淡水商工今天遇上南湖高中陷入苦戰，幸好最後5分鐘靠著18比5的攻勢收尾，最終以95比82獲勝，教練陳美莉賽後點名高一生鄭敬璇表現可圈可點。
上個賽季已經創下史無前例4連霸的淡商，本季隨著蕭豫玟、李恩芯兩大名將畢業後，戰力也告急，新賽季淡商登錄7名高一新生填補缺口，但還是差了一大截。
淡商除了今天和南湖苦戰到最後5分鐘才獲勝外，昨天在預賽第2戰對苗栗高商，也僅以76比70贏球。
陳美莉在接受訪問時說，今年戰力確實差很大，「我自己評估整體實力大概少了30、40分，不過這些一年級的小朋友還是得上場多磨練，所以才會把比賽打得這麼緊張」。
今天淡商對南湖的比賽一度領先20分，但終場前5分鐘雙方戰成77比77平手，幸好最後關頭淡商靠著蘇天心7分、廖秀珍籃下賣高拿下6分，2人聯手拉出18比5的攻勢直接獲得勝利。
陳美莉指出，今年目標就是先打進8強，高一新生還是得給她們上場磨練的時間，「蘇天心其實今天身體不舒服，但最後關頭還是得靠她穩住局面」。
今年7名高一新生當中，陳美莉特別點名控球後衛鄭敬璇，稱讚她傳球視野好，是目前球隊很需要的後衛類型，而且也不會怯場。
鄭敬璇先發出賽33分鐘，拿下20分、4籃板，送出全場最多的12次助攻，外帶2抄截。
鄭敬璇受訪時說，原本以為淡商是以禁區中鋒為主的球隊，但真的進來之後發現打法很多變，「對我的技術和經驗來說，也可以很快速地成長，現在就是希望自己表現可以更穩定一些，和學姐們的連線可以順一點」。
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