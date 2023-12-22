HBL／「貴公子」發威 東泰複賽2連勝

東泰高中三年級前鋒傅宥翔喜歡上籃球的契機是小學連進3顆三分球，現已是球隊最重要射手，昨天碰宜蘭高中，更在首節就轟進五記三分彈，率隊以111：77迎接112學年HBL男甲級複賽第2勝。

東泰112學年打出全勝戰績，複賽頭兩戰更都飆破百分，「鐵三角」傅宥翔、蔡承翰和外籍生韓得勝成球隊靈魂，昨3人都有「雙10」演出，傅宥翔10助攻更創個人最佳，加上三分球12投7中轟31分，雙創112學年個人新高。

從國中的定位就是射手，傅宥翔笑說會踏上球場是看到「豪小子」林書豪比賽，不過傅宥翔第一個NBA偶像卻是林書豪當時黃蜂隊隊友貝頓，現在則以勇士隊當家球星柯瑞為目標。

東泰10月赴日移地訓練21天，長相白淨、眼睛細長走「韓系」路線的傅宥翔成人氣王，還被封「貴公子」外號，他盼將日本移訓的學習化為挑戰金盃的能量，高中最後一年為東泰締造新頁。