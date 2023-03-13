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HBL／連霸後下一步 鄭名斈旅外有譜

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
光復鄭名斈（左）冠軍戰強打籃下。記者許正宏／攝影
光復鄭名斈（左）冠軍戰強打籃下。記者許正宏／攝影

光復高中昨天以64：54力壓南山高中，以111學年17戰全勝的完美戰績完成HBL男甲連霸，教練陳定杰眼中的「MVP」鄭名斈也有旅美目標，希望下一步往北美挑戰。

身高208公分的鄭名斈，從高一就是光復積極栽培的長人，包括高一就開始上英文家教，去年暑假赴美移地訓練，都是為未來鋪路，昨天冠軍賽後他也提到，大學雖還沒確定留在國內或旅外，但有向外挑戰的想法，除了美國，加拿大也是另個方向。

HBL最終戰繳出12分、9籃板的鄭名斈，高中三年都踏上小巨蛋舞台的他回首說，高一只是小菜鳥，在場上根本「不知道幹嘛」，去年也有陳將双帶領，今年自己成為高三，壓力的確比較大，教練團要他專注做好卡位，確實有達成任務，但也明白成長空間仍多。

「大學要比現在進步，要更努力、更加油。」鄭名斈自評，全學年17戰全勝封王的結果對團隊當然很不錯，但個人表現並不算好，從HBL「畢業」後仍要持續進化。

光復成為107到108學年能仁家商後，再一支連霸的男甲隊伍，更是88學年和89學年「三民五虎」後第一支完成連霸的非雙北隊伍，陳定杰也期勉子弟兵繼續寫下自己故事，明年挑戰男甲第2度的3連霸。

光復鄭名斈（左舉獎盃者）率隊完成連霸，下一步有旅外計畫。記者許正宏／攝影
光復鄭名斈（左舉獎盃者）率隊完成連霸，下一步有旅外計畫。記者許正宏／攝影

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