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HBL／女版魔獸蕭豫玟「雙20」淡商退北一奪史無前例4連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
商蕭豫玟(左)。 記者許正宏／攝影
商蕭豫玟(左)。 記者許正宏／攝影

尋求HBL甲級史無前例4連霸的淡水商工，尋求隊史第13冠的過程遇「小綠綠」北一女中強力挑戰，第一節一度落後9分，但當家中鋒蕭豫玟第二節找回籃下主宰力，全場繳出28分、29籃板的驚人「雙20」數據，率隊以81：59寫下4連霸，締造HBL空前王朝。

北一女中和淡水商工近4年已經3度在HBL女甲級冠軍賽，包括108學年和110學年都是淡商奪冠，今年更要尋求HBL賽史第一度的4連霸。

兩軍今年8強賽碰頭時由淡商以83：68奪勝，不過隊史第17度打進冠軍戰的淡商，當家中鋒蕭豫玟第一節遭重點防守，2投盡墨只靠罰球拿1分，加上團隊10罰只中3，一度陷入5：14落後，首節打完北一仍以19：13領先。

第二節蕭豫玟找回禁區主導權，連投帶罰拿下7分，率淡商打出一波11：4攻勢，反以24：23超前；北一雖靠王詩涵進球再要回領先，但接續淡商拉出11：0猛攻，蕭豫玟最後1.2秒2罰1中後讓淡商半場打完反以38：29超前。

蕭豫玟第二節5投5中狂拿14分、12籃板，半場已有15分、17籃板，且讓北一中鋒陳妍安賠上4犯；第三節才開節2分31秒，北一謝蕎亦和陳妍安就接連犯滿，讓蕭豫玟籃下繼續逞威，單節再進帳11分、8籃板，率隊將領先擴大到63：47。

第四節開始15秒蕭豫玟進攻犯規領到個人第4犯，但隊友李恩芯、楊幸恩挺身而出，郭雅玉3分07秒抄截得手直接上籃助淡商取得75：59領先，最終就以28分、29籃板的「雙20」助隊完成4連霸。

淡商4人得分兩位數，楊幸恩15分、8助攻，去年MVP李恩芯14分、7籃板、7助攻，郭雅玉12分；北一只有張嘉凌11分達兩位數，連3度挑戰隊史第2冠都被淡商擋下。

北一黃子芸（左）切入，淡商蕭豫玟阻擋不及。記者許正宏／攝影
北一黃子芸（左）切入，淡商蕭豫玟阻擋不及。記者許正宏／攝影
淡商楊幸恩（左）和北一米靖恩激烈爭球。記者許正宏／攝影
淡商楊幸恩（左）和北一米靖恩激烈爭球。記者許正宏／攝影

淡商奪冠。 記者許正宏／攝影
淡商奪冠。 記者許正宏／攝影
淡商奪冠。 記者許正宏／攝影
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