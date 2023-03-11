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HBL／淡商霸業背後功臣 洪一全體能訓練觀察入微

中央社／ 台北11日電
淡水商工。 報系資料照
淡水商工。 報系資料照

已經完成跨季17連勝的淡水商工，距離HBL史上首支4連霸球隊就差最後1場，除了球員和教練相互配合外，已經合作13年的體能訓練師洪一全，更是背後重要功臣。

HBL高中籃球聯賽今天的女子組4強賽，洪一全並沒有坐在淡商板凳區，而是拿著一本筆記本，默默的在場邊紀錄每一位球員的臨場表現。

洪一全笑說：「球員才是我的老師，她們正在場上幫我上課，讓我知道怎麼樣觀察每一個球員的身體變化和反應。」

看完上半場的比賽，洪一全就分析說：「像是2年級的蘇天心，看起來好像打得很正常，但其實她的呼吸以往比賽都還要急促，所以投籃的力道都不太對，我常常問自己，中場休息的15分鐘可以幫助球員什麼，所以我才說，其實是我在學習。」

高2的蘇天心上半場7投僅1中，她在今年度的HBL高中籃球聯賽，出賽12場，平均可獲得近25分鐘的上場時間，拿下11.8分、3.8籃板、2.7助攻，算是淡商刻意栽培的接棒球員。

洪一全是CBA職籃時代中興虎的後衛，職籃打沒幾年收攤，他陸陸續續擔任過國中籃球教練和健身房訓練員，數度赴美學習新的觀念和方法，考取專業證照後，還曾從2010年起，和當時的世界高爾夫球后曾雅妮合作。

洪一全說：「跟淡水商工的合作大概已經13、4年了，每天都和這些球員朝夕相處，自然看得出來她們在場上的肌肉、體能反應，和訓練時有多大落差，我不喜歡傳統又固定的體能訓練，所以總是想要在最短的時間內幫助到球員。」

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