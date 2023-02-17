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HBL／曾拿下男子組冠軍 新榮高中列專輔校友張容軒不捨
曾在94學年度拿過HBL男子組' rel='HBL男子組' data-rel='/2/176535' class='tag'>HBL男子組冠軍的新榮高中，在110學年度解散籃球隊後，今天又驚傳被教育部列入「專案輔導學校」，當年的奪冠班底張容軒則是相當感嘆。
新榮高中位於台南市柳營區，自從86學年度加入HBL戰場，當時帶隊的女教頭田本玉，幾乎是新榮高中的看板人物，但畢業校友同樣叫得出名號，包括張容軒、張宗憲、葛記豪等人，而拿下去年HBL男子組冠軍的光復高中教練陳定杰，同樣畢業於新榮高中。
身為南部強權球隊之一的新榮高中籃球隊，曾經5度打進HBL決賽，並在94學年度擊敗南山高中，拿下校史唯一的1座總冠軍。
只可惜南部球隊在資源、曝光度都遠不及北部球隊的情況下，新榮高中籃球隊招生越來越困難，最終不得已在110學年度宣布停招球員，籃球隊在打完當年HBL預賽被淘汰後，也正式解散。
身為94學年度的奪冠班底，甚至還拿下當年MVP的張容軒說：「聽到當然是非常不捨，但這可能牽扯到很多專業的教育問題。但就籃球隊來說，我是非常感恩當年校長和田本玉教練給我這麼多機會和鼓勵，新榮高中地理位置比較偏遠，加上又在南部，我想在資源分配上，確實是比較吃虧。」
教育部今天召開私校退場審議會，「專案輔導學校」新增台南市私立新榮高級中學及苗栗縣私立大成高級中學，改善期限2年。
一旦被列專輔，辦學將有許多限制，包括不能開設遠距課程、辦推廣教育和職業繼續教育；專輔學校會被給予改善期限，未改善將停止全部招生，並在停招學年度結束時停辦，走向解散清算。
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