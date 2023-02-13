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HBL／效仿NCAA冠軍戰 高中體總：目標和職籃錯開日期

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
高苑工商謝侄豈（右）找尋傳球機會。記者侯永全／攝影
高苑工商謝侄豈（右）找尋傳球機會。記者侯永全／攝影

昨天是台灣籃球的「超級星期天」，包括兩職籃PLG和T1聯盟、SBL，以及學生聯賽UBA公開男一級和HBL甲級8強賽都有賽程，高中體育總會秘書長朱彩鳳今天表示，各賽事重疊難免，但會以NCAA一級男子籃球錦標賽為目標，盼兩職籃賽程和HBL冠軍戰時間錯開，讓球迷可以將目光聚焦在HBL上。

朱彩鳳提到，NCAA冠軍戰時，NBA賽事都不會舉行，HBL也希望有機會效仿，如此構想今年還無法實行，但會和兩職籃聯盟商量，她說：「HBL是職籃的『農場』，HBL好，就會有更多人才。」

今年HBL決賽3月11和12日在台北小巨蛋舉行，同天PLG和T1都有賽程，若想錯開賽程，至少要等到112學年才有機會實現。

朱彩鳳預告，今年HBL甲級決賽就會有新改變，屆時除提前索票的制度仍維持，比賽日當天還會開放現場候補入場，避免門票索取一空現場卻仍有空位的狀況出現。

今年決賽索票方式和現場補票入場各資訊，高中體總將待19日甲級8強結束後公告。

高苑郭俊言（左）攻下全場最高22分外帶9籃板。記者侯永全／攝影
高苑郭俊言（左）攻下全場最高22分外帶9籃板。記者侯永全／攝影

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