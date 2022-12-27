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HBL／南山教頭的心結 楊敬敏一句話解開

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
南山教練柯孟儀（左）和助教劉家秀（右）都是111學年才回歸HBL。記者曾思儒／攝影
南山教練柯孟儀（左）和助教劉家秀（右）都是111學年才回歸HBL。記者曾思儒／攝影

身為南山高中女籃88學年HBL女甲冠軍成員，身高180公分的劉家秀今年在昔日電信女籃教練柯孟儀邀請下加入母校教練團，今天外卡賽最後4分鐘更「挑大樑」，率隊以71：45擊敗永平高中，連8年晉級8強，宛如「三溫暖」的預賽旅程有好的結果。

劉家秀和PLG新北國王當家球星「阿美戰士」楊敬敏是籃壇著名夫妻檔，兩人育有兩子，劉家秀回饋母校加入南山教練團前，最擔心就是兩位幼子，所幸得到先生大力支持，南下高雄參加預賽時也給她不少建議。

有雙靈動大眼的劉家秀坦言，自己是球員時，很少遇到被逆轉的比賽，「頂多一次，不會一周兩次，對永仁和普門被都逆轉，我整路一直想，心情沒能平復。」楊敬敏一句「這就是學生籃球」讓她釋懷，劉家秀說：「成人球員可以控制，她們就還是小朋友。」

和柯孟儀一起帶領南山，劉家秀除特別指導中鋒，也扮演球隊「白臉」角色，適時安撫、鼓勵球員，她笑說：「我有兩個小孩，相信要用溝通去代替責備，要給球員正能量的支持。」她認為進入南山近4個月，球員成長看得見，但如何在領先下保持專注，是球員和教練間課題。

WSBL熱身賽今天開打，身兼電信女籃總教練的柯孟儀，第四節還有3分多鐘就先離場去趕搭鐵回台，南山打下8強門票後也要馬上北上為學姊加油，籃球行程滿檔。

HBL女子組 HBL

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