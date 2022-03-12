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HBL／南山與光復爭冠 南山教頭許時清：不要再安心亞

中央社 / 台北12日電
110學年度HBL高中籃球聯賽4強賽，男子組南山高中（圖）12日晚間與能仁家商交手，終場南山以92比62擊潰能仁，隊史近4年第3度闖進冠軍賽。 中央社
110學年度HBL高中籃球聯賽4強賽，男子組南山高中（圖）12日晚間與能仁家商交手，終場南山以92比62擊潰能仁，隊史近4年第3度闖進冠軍賽。 中央社

HBL上季亞軍南山高中今天以92比62輕取能仁家商，再度挺進男子組決賽，明天將與光復高中爭冠，南山教頭許時清表示，他們不要再安心亞（軍），「我們準備好了。」

110學年度HBL高中籃球聯賽男、女最終4強決賽，今天在台北小巨蛋熱鬧開打，南山靠著首節一波38比14攻勢提前鎖定勝局，也是隊史近4年第3度闖進決賽。

許時清搞笑地說，自他執教以來，共拿過2次冠軍、4次亞軍，以前還有些鬱悶，後來發現中華職棒的中信兄弟在7年內拿了6次亞軍後，他也跟著釋懷：「原來我們不孤單。」

南山去年在冠軍賽不敵泰山高中，比賽結束後許時清罕見地流下英雄淚，今年他們捲土重來重返冠軍賽，對手則是8強賽對戰不敵的光復，不過許時清透露，自上一次交手落敗後，就一直針對光復做準備，現在他敢大聲說：「我們準備好了。」

針對明天對決，許時清也透露，上次交手光是團隊籃板就輸了19個，因此明天除要鋒線保護好籃板，也會設法拆解光復的區域防守，幫球員的進攻尋求解套。

南山王牌前鋒宋昕澔今天攻下23分、9籃板，談到明天要與「最強高中生」陳將双正面過招，他強調：「很期待，因為很難得會有這麼好的對手。」

難得下戰書的宋昕澔表示，他從第一波進攻開始就會負責伺候陳將双，全力以赴，希望將對手得分壓制在15分以內。

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