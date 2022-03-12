HBL／決賽好戲 陳將双率光復對南山、小綠綠北一女對淡商爭后

HBL（高中籃球聯賽）於今天在台北小巨蛋進行男、女四強激戰，決定明天冠軍戰、季軍戰交手隊伍，明天最終四場決戰，上午10時由女子組永仁高中對陽明高中、12時男子組季軍戰能仁家商對泰山高中。下午冠軍戰，16時女子組北一女中對淡水商工，18時男子組光復高中對南山高中，四場決賽都將在聯合新聞網直播。

HBL男子組4強賽今天首場比賽由「最幸運的衛冕軍」泰山高中碰上冠軍熱門光復高中，光復在「双生連線」陳將双、張俊生聯手攻下42分領軍下，最終以78：63粉碎泰山連霸美夢，光復挺進冠軍賽則是改寫校史最佳成績。

而光復高中率先搶下男子組首張冠軍賽門票後，「北霸天」南山高中也在與能仁家商一戰，首節就展現多點開花的攻勢，取得24分的大幅領先，儘管後三節能仁苦苦追趕，但最終4人得分上雙的南山仍以92：62擊敗能仁，明天將與光復爭冠。

此外，女子組4強賽，北一女中在與永仁高中之戰，北一女在全隊共4人得分上雙，其中康奕喬、許麗薇聯手砍進6顆三分球，雙塔蔡佑蓮、黃子芸也合力攻下28分領軍下，以83：61擊敗永仁，相隔一年重返冠軍賽。

將挑戰女子組史上第3度3連霸的淡水商工，今天在小巨蛋4強賽遭遇陽明高中，儘管第三節陽明一度取得8分領先，但淡商仍在雙塔趙云楓、蕭豫玟強攻籃下的優勢下第四節逆轉戰局，最終以77：68勝出，明天將與北一女中爭冠。