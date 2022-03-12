HBL／首節就領先24分 南山輕取能仁晉級冠軍賽

在光復高中率先搶下男子組首張冠軍賽門票後，「北霸天」南山高中也在與能仁家商一戰，首節就展現多點開花的攻勢，取得24分的大幅領先，儘管後三節能仁苦苦追趕，但最終4人得分上雙的南山仍以92：62擊敗能仁，明天將與光復爭冠。

連續9年挺進到4強賽的南山，今年展現優異的團隊戰力被譽為男子組冠軍熱門球隊，今天出戰能仁的比賽中，南山從首節就展現多點開花的攻勢，在攻勢發動機宋昕澔單節10分領軍下，南山首節就猛轟38分，反觀能仁卻陷入開賽慢熱的困境，首節打完就以14：38大幅落後。

僅管接下來兩節，能仁在林子皓手感逐步加溫下，慢慢找回進攻節奏，卻無法在防守端擋下南山的多點開花攻勢，讓南山在前三節打完就攻下70分，4人得分來到雙位數。

末節能仁林子皓持續開火，一度將落後差距追到16分，但南山葉惟捷隨即連進3顆三分球，不僅澆熄了能仁反撲氣燄，還將領先差距一口氣擴大到28分，且最後3分48秒林子皓5犯離場，讓能仁唯一得分上雙的球員只能在最後關頭坐冷板凳，最終南山就以30分差距勝出，挺進到冠軍賽。

南山宋昕澔今天攻下全場最高的23分，葉惟捷也投進5顆三分球拿下22分，能仁則以林子皓23分表現最佳。