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HBL／北一女13日爭冠 蔡炳坤發百份雞排應援

中央社 / 台北12日電
HBL高中籃球聯賽四強賽，北一女中以83：61擊敗永仁擊敗永仁高中闖進冠軍賽，賽後球員衝進場中相擁慶祝。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽四強賽，北一女中以83：61擊敗永仁擊敗永仁高中闖進冠軍賽，賽後球員衝進場中相擁慶祝。記者余承翰／攝影

HBL女子組北一女今天以83比61擊敗永仁高中打進冠軍賽，台北市副市長蔡炳坤說，明天將在小巨蛋門口發100份雞排，為北一女加油。

110學年度HBL高中籃球聯賽女子最終4強賽，今天在台北小巨蛋點燃戰火，台北市立第一女子高級中學靠著點點開花的團隊攻勢，拿下本季冠軍賽入場券，也是隊史第3度打進冠軍賽。

蔡炳坤在賽前就到北一女替球員加油，並在誓師大會上發豪語，若台北市的球隊晉級冠軍戰，將在小巨蛋外發放雞排。

如今願望成真，蔡炳坤接受電訪表示，明天將準備100份雞排，下午3時開始在小巨蛋北區6號入口旁發送，邀請民眾一起幫北一女加油，讓冠軍留在台北市。

蔡炳坤指出，陽明高中今天對上隊史坐擁11冠的淡水商工，纏鬥4節，雖然最後落敗，但比賽最重要的就是盡力，相信球員們都已經盡了最大努力。

蔡炳坤說，陽明已經很強了，現在越來越強，明天要與永仁爭季軍，有信心可以贏，希望民眾領了雞排後，一起幫陽明加油。

HBL女子組 HBL

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