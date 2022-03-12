HBL／淡商雙塔飆37分擋下陽明反撲 3連霸就差一步

將挑戰女子組史上第3度3連霸的淡水商工，今天在小巨蛋4強賽遭遇陽明高中，儘管第三節陽明一度取得8分領先，但淡商仍在雙塔趙云楓、蕭豫玟強攻籃下的優勢下第四節逆轉戰局，最終以77：68勝出，明天將與北一女中爭冠。

本學年前兩度交手戰成1勝1敗的淡商與陽明，今天在4強賽再度碰頭，首節淡商就展開猛攻，不僅隊長韓汛、李恩芯、蘇天心輪番在中距離和三分線外開砲，高二中鋒蕭豫玟也在首節3度單打得手，帶領淡商取得22：10領先。

第二節陽明陳佳妤、游欣樺領軍打出5：0開節攻勢，不過淡商蔡菀娗隨後也完成「三分打」止血，第二節中段陽明施佩儀、張聿嵐連續快攻取分，該節最後1分半鐘，陽明游欣樺更是力抗淡商長仁人陣，幫助陽明在中場休息前追到5分差距。

下半場陽明張聿嵐挺身而出，不僅自己單打搶分還助攻給鄭莉萱快攻，幫助陽明一度反取得3分領先，反觀淡商卻陷入進攻當機的狀況，該節前7分鐘僅拿下6分，後段張聿嵐連續搶下兩顆進攻籃板，並讓鄭莉萱在三分線外開砲，助陽明取得8分領先，不過淡商也靠著趙云楓和蕭豫玟的接連籃下搶分，在第三節結束前追到1分差。

第四節淡商拉出一波7：0開節攻勢再度逆轉戰局，且球隊雙塔趙云楓和蕭豫玟更是讓陽明防不勝防，一度將領先差距擴大到雙位數，反觀陽明該節的得分幾乎都集中在張聿嵐的個人單打，最終淡商就以9分差距拿下勝利，明天將與北一女中爭冠。