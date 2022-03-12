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HBL／陳將双25分斷泰山連霸 光復明爭冠改寫校史記錄

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
光復陳將双攻下25分，帶領球隊挺進冠軍賽改寫校史最佳紀錄。 記者余承翰／攝影
光復陳將双攻下25分，帶領球隊挺進冠軍賽改寫校史最佳紀錄。 記者余承翰／攝影

HBL男子組4強賽今天首場比賽由「最幸運的衛冕軍」泰山高中碰上冠軍熱門光復高中，光復在「双生連線」陳將双、張俊生聯手攻下42分領軍下，最終以78：63粉碎泰山連霸美夢，光復挺進冠軍賽則是改寫校史最佳成績。

泰山與光復在日前的8強賽碰頭時，光復以25分差距大勝泰山，今天開賽後光復也再度在「最強高中生」陳將双領軍下展開猛攻，上半場陳將双就攻下全場最高的15分，而「双生連線」的另一人張俊生則是在在第二節一度有快攻雙手爆扣的演出，帶領光復在上半場打完取得12分領先。

下半場兩校都維持在雙位數差距，比賽最後3分鐘泰山張祐瑋完成上籃後，泰山追到12分差距，不過回頭又遭到陳將双快攻上籃，在防守端無法壓制光復的情況下，泰山遲遲無法縮小比分差距，最終光復也以15分差距收下冠軍賽門票，明天將與能仁和南山之戰勝者爭冠，光復今天以陳將双攻下25分表現最佳，張俊生17分。

過去3年2度闖進到小巨蛋的光復，校史最佳成績為去年的第3名，今年前進冠軍賽後已改寫校史最佳成績，至於泰山則是挑戰2連霸夢碎。

HBL男子組 HBL

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