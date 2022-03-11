影／專訪HBL女子四強 賽前展望整理包

110學年度高中籃球聯賽(HBL)甲組最終決賽，將於12、13兩日在小巨蛋開打，男子組、女子組各4支隊伍將角逐今年冠軍頭銜及爭取決賽MVP，聯合新聞網(udn.com)破天荒首度加入實況直播之列，藉由網路及手機平台，均可觀看到首日4強準決賽及隔日冠軍、季軍戰所有8場賽事，跟著現場所有人體會比賽激烈氣氛。

決賽前夕，聯合新聞網推出四強專題，記者親自前往各校採訪，帶大家了解男、女子組共八隊的備戰情況，以及主力球員對前進小巨蛋的心情。曾締造HBL第一次3連霸王朝的淡水商工，今年將再度挑戰3連霸，迎擊由張聿嵐領銜的陽明高中。頭號種子「小綠綠」北一女，上次奪冠已是10年前，今年有意再登高峰，高二宋瑞蓁領銜全隊火力最猛，要來對抗永仁高中邱敬恩、張聿敏兩門火砲。

頭號種子北一女沒壓力拚冠 宋瑞蓁、米靖恩盼留最好回憶

上一度奪冠剛好是10年前，「小綠綠」北一女中110學年HBL以隊史第一次的分組第一晉級最後4強，教練駱燕萍笑說壓力不大，更多的心情是期待，她說：「十年前我也沒想過會拿冠軍，這是需要天時、地利、人和。」

被教頭形容和同儕是「不同層級」宋瑞蓁，高一得到新人后肯定，即將迎接高中最後兩戰的她認為，今年心情和過往兩年大不相同，「今年是最後一次決賽，自己也是學姊，要更有擔當。今年還有學姊扛，今年要換我們三年級的扛。」

韓汛、蕭豫玟承接火炬 淡商再向3連霸發起挑戰

本學年將挑戰HBL女子組史上第3次3連霸的淡水商工，將在前進台北小巨蛋的首場比賽就碰上陽明高中，雙方在本學年兩度交手各拿下1勝，其中陽明頭號戰將張聿嵐更將成為淡商必須跨越的障礙，教練陳美莉就直言，已做好了以團隊應對的準備。

淡商有兩大進攻武器，包括在複賽得分高居所有球員之冠的韓汛以及高二中鋒蕭豫玟，兩人在經過去年奪冠洗禮後都有明顯成長。一路看著學姊帶領球隊奪冠的背影，隊長韓汛與高二中鋒蕭豫玟在本學年背負著承接火炬以及率隊挑戰3連霸的壓力，迫使兩人不得不在比賽中持續進化，尤其是在8強賽階段大爆發的表現，讓淡商的連霸之路能走得更加明確。

陽明靠團體戰拚冠 張聿嵐少好搭檔少江子柔求穩

季前就喊出拚冠目標，陽明高中12強預賽扳倒衛冕軍淡水商工，為挑戰隊史首冠再添信心，不料順利拿到小巨蛋門票同時，主力戰將江子柔左手掌骨裂，去年的「新人后」張聿嵐必須承擔更多責任，她給自己「穩」自訣，要帶著球隊突破衛冕軍高牆。

陽明連兩年4強都是首戰碰衛冕軍淡水商工，李台英提到，對手雖有「雙塔」的高度優勢，但球隊已經有12強預賽奪勝經驗，加上施佩儀和隊長陳佳妤8強愈打愈好，仍期待能前進最終戰。

吊車尾才晉四強 永仁「鐵三角」不約而同強調防守

HBL高中籃球聯賽女子組唯一晉級四強南部勁旅台南永仁高中，要改正八強戰出現後繼無力、球賽中段遭對手後來居上缺失；球員也專注個別狀況調整，高三主力球員都希望盡力一搏，讓自己高中籃球生涯不留任何遺憾。

永仁主要是得分大多來自「鐵三角」張聿敏、邱群琋、邱敬恩，其他球員貢獻較少，不如其他晉級球隊平均；可能因為球員體型條件相較不如北部球隊，雖然可以用速度和團隊默契來彌補，但是強化禁區防守與籃板球，可能會是四強戰的勝負關鍵。