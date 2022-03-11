影／專訪HBL男子四強 備戰前瞻一次看

110學年度高中籃球聯賽(HBL)甲組最終決賽，將於12、13兩日在小巨蛋開打，男子組、女子組各4支隊伍將角逐今年冠軍頭銜及爭取決賽MVP，聯合新聞網(udn.com)破天荒首度加入實況直播之列，藉由網路及手機平台，均可觀看到首日4強準決賽及隔日冠軍、季軍戰所有8場賽事，跟著現場所有人體會比賽激烈氣氛。

決賽前夕，聯合新聞網推出四強專題，記者親自前往各校採訪，帶大家了解男、女子組共八隊的備戰情況，以及主力球員對前進小巨蛋的心情。其中隊史首度以分組龍頭闖進小巨蛋的光復高中、連9年打進4強的南山高中都盼高捧金盃；相隔一年重返4強的能仁家商與吊車尾晉級的衛冕軍泰山高中，則期待能扮演攪局者打出驚奇。

最強高中生陳將双領軍！光復「從一而終」挑戰隊史首冠

光復首度以分組第一的身分前進小巨蛋，陳定杰說，要拿分組龍頭都不容易，110學年一一「解鎖」各個階段的分組龍頭身分，對球隊是項里程碑，盼最後兩戰也能「從一而終」，將第一身分延續到最後的頒獎典禮。

陳將双不諱言，身為球員就想奪冠，但先回歸球賽本質；陳定杰也強調，防守仍是根基，「今年更渴望奪冠，但還是一步一腳印，回歸到本質，把自己能掌控的掌控好。」

從唯一一敗中成長 南山鐵三角各司其職劍指王座

儘管在8強賽最後一戰輸了本學年的唯一一場球，但連續9年挺進到4強賽的「北霸天」南山高中，仍是正向看待這場敗仗，教練許時清就直言，沒有一支球隊是不會輸球，但輸的代價是什麼，正是他們在這次4強賽前備戰的目標。

連續3年都將站上台北小巨蛋舞台的高三鐵三角宋昕澔、吳志鍇與張傑程各司其職，搭配本學年異軍突起的高二射手葉惟捷、後衛徐得祈，劍指校史第8冠。

能仁坦克史魯齊重新填彈 教頭生子後盼有好運加持

相隔一年重返小巨蛋舞台，能仁家商4強賽將與南山高中再度碰頭，不過執教首年就帶領球隊奪冠的教練李正豪就表示，相較於兩年背負著連霸壓力，今年的能仁在4強賽將能打得更加大膽，而8強賽打完後成為新手奶爸的他也期待能帶著「生子後」的好運，帶領球隊重返冠軍賽舞台。

陣中頭號大將史魯齊對於轉型的高度期待，讓他在本學年一度失去了以往碾壓禁區的優勢，不過在教練李正豪與學長吳建龍苦口婆心的勸說下，從複賽到8強賽逐漸找回在油漆區的破壞力，也讓能仁射手群獲得解放，而高中的最後兩場比賽，史魯齊也預告能仁坦克將重磅回歸。

泰山拚衛冕打心理戰 新人王劉宥儇決賽前強化投籃

去年在台北小巨蛋迎接隊史第一座HBL男甲級金盃，泰山高中110學年頂著衛冕軍身分出征，連霸路走得跌跌撞撞，但複賽只拿2勝仍取得分組前3的8強門票，8強賽又是以3勝成績搭上4強末班車，寫下連3年叩關小巨蛋紀錄，教頭廖文彬認為，最後兩戰不只拚球技，更是拚「心理素質」。去年獲得新人王劉宥儇在四強戰前特別加強投籃穩定性，徐宏瑋也成他的軍師，給學弟不少跳投提點。

廖文彬不諱言，去年的奪冠班底陣容整齊，高二就已是球隊主將，今年8名高三被上一屆「壓」比較久，又沒學長的凶悍，今年決賽前針對球員的精神面加強比較多。