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HBL／陽明江子柔缺陣 教頭4強賽有對策

中央社 / 台北8日電
陽明高中教練李台英。記者余承翰／攝影
陽明高中教練李台英。記者余承翰／攝影

陽明高中連2年闖進高中籃球聯賽（HBL）4強，但控球後衛江子柔卻因開刀缺陣，教練李台英今天表示，因應4強賽對手為淡水商工，將由鄭莉萱頂替江子柔，希望能提升團隊高度。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）總決賽3月12日、13日將在台北小巨蛋登場，女生組4強頭號種子北一女中將出戰第4種子永仁高中，而衛冕軍淡水商工將與陽明高中碰頭，爭奪另一張冠軍賽入場券。

不過，在8強賽告一段落後，陽明主力江子柔因左手掌骨裂開刀，李台英今天出席賽前記者會接受媒體聯訪時表示，「江子柔一直幻想她可以打，但她也很貼心知道自己受傷對大家心情影響很大，在球隊訓練過程，還是會在旁邊陪伴大家」。

李台英形容江子柔猶如球隊「開心果」，總是能適時緩和球隊氣氛，且很少看到江子柔情緒低落，開刀後仍裝作很開心，教練有一天決定當著全隊面前戳破真相，「江子柔其實比任何人還在意自己受傷，只是不想要因為自己心情影響大家備戰」。

陽明4強賽少了1名主力，面對淡商「雙塔」趙云楓、蕭豫玟動輒身高180公分以上，李台英也苦思對策，決定由身高175公分的鄭莉萱頂替，除了希望能提升團隊高度外，也期待屆時能有更多板凳球員挺身而出。

HBL女子組 HBL

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