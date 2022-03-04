HBL／不怕陳將双畢業 光復打造接班梯隊

連兩年晉級HBL男甲級最終4強的光復高中，陣中「最強高中生」陳將双110學年結束後將迎接下個籃球新旅程，球隊不擔心「後陳將双時期」出現斷層，除積極培養的兩公尺長人鄭名斈進步幅度明顯，今年更報名4名高一，「超前部署」為戰力銜接做準備。

光復104學年開始挑戰HBL男甲級，教頭陳定杰形容，球隊在超過30年的聯賽歷史中頂多算是「中生代」，不像4強另外隊伍南山高中、能仁家商和泰山高中都是有奪冠經歷的老牌球隊，但校方和新竹市都大力支持，盼能將球隊打造成戰績穩定的新竹指標球隊。

國中畢業就旅美的陳將双，雖因新冠肺炎疫情返台，旅美經歷倒也能分享給學弟；鄭名斈已經確定今年暑假到美國集訓，除去「開開眼界」，也為未來可能的下一步鋪路。

高一就開始上英文家教的鄭名斈認為，自己還有許多技巧要進步，包括低位腳步、投籃穩定性和體能都有很大加強空間，不過既然有赴美集訓機會，仍會好好把握，「還是會去看看外面的世界。」

陳將双爆料說，自己有時會刻意和鄭名斈用英文對話，「我和他說，他和老師講的是單字，我和他講的平常會用的句子，但他都不理我。」他笑說，現在學弟還不懂，「美國是個『很強勢』的地方，等他被欺負就知道了。」

鄭名斈眼中的陳將双，這一年變化十分顯著，他認為學長過去在球隊比較強勢，「去年罵我們比較多，今年練球時會帶著我們，比較多鼓勵，進攻也更穩定。」他自評高一的自己有時會「拖累」球隊，高二有所成長，盼再一次的小巨蛋旅程能和隊友留下最好回憶。