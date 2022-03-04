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HBL／從唯一一敗中成長 南山黑豹溝通無礙劍指王座

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
南山今年在高三鐵三角領軍下建立更良好的溝通管道，希望重拾榮耀。記者曾原信／攝影
南山今年在高三鐵三角領軍下建立更良好的溝通管道，希望重拾榮耀。記者曾原信／攝影

儘管在8強賽最後一戰輸了本學年的唯一一場球，但連續9年挺進到4強賽的「北霸天」南山高中，仍是正向看待這場敗仗，教練許時清就直言，沒有一支球隊是不會輸球，但輸的代價是什麼，正是他們在這次4強賽前備戰的目標。

南山去年在總冠軍賽浪費了一度高達13分的領先優勢，眼睜睜的看著泰山高中帶走校史首座冠軍，也是南山近5年來第3次在總冠軍賽鎩羽而歸，不過在多名主力球員畢業後，南山很快就在高三鐵三角宋昕澔吳志鍇張傑程領軍下重整旗鼓，並且建立更順暢的溝通橋樑。

教練許時清就直言，今年南山的「溝通」確實是與去年的最大不同之處，「不管是同屆間的還是學長與學弟間的溝通，都比過去更加順暢，加上他們在臨場情境中的調整很快，接收到指令後就能很快的應變。」

本學年南山在8強賽最後一戰前拉出一波14連勝，一切都走得「太過」順暢，不過在最後一戰碰上另一支冠軍熱門光復高中，南山在防守與籃板保護失衡的情況下以14分差距吞下學年首敗。

從99學年度執掌南山兵符以來，許時清12年來帶領南山11度打進4強、拿下2冠。記者曾原信／攝影
從99學年度執掌南山兵符以來，許時清12年來帶領南山11度打進4強、拿下2冠。記者曾原信／攝影

不過這一敗對於南山和許時清來說，卻是最棒的轉折點，在8強結束後他們隨即針對該場比賽的缺失進行調整，準備以最佳狀態前進小巨蛋，「沒有人是不輸球，輸讓你學到什麼、輸的代價是什麼、下次對到有沒有再做修正，我覺得重點會是在這裡，輸了不在乎或是不去修正，這才是真的輸了。」

從99學年度執掌南山兵符以來，許時清12年來帶領南山11度打進4強、拿下2冠，戰功輝煌，不過對於本學年的最後兩場比賽，許時清也希望球員能夠好好享受，「已經到最後這階段，差最後那兩步，希望他們把握當下、享受比賽，不管好與壞全盤都接受。」

HBL男子組 HBL 宋昕澔 張傑程 吳志鍇 南山高中

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