HBL／淡商韓汛爆發承接火炬 蕭豫玟盼成球隊穩定力量

一路看著學姊帶領球隊奪冠的背影，淡商隊長韓汛與高二中鋒蕭豫玟在本學年背負著承接火炬以及率隊挑戰3連霸的壓力，迫使兩人不得不在比賽中持續進化，尤其是在8強賽階段大爆發的表現，讓淡商的連霸之路能走得更加明確。

去年在台北小巨蛋就有亮眼表現的韓汛，過去在籃球生涯中雖然大多被定位在「射手」角色，不過在本學年接下隊長工作，並成為陣中最有經驗的球員下，韓汛也逼迫自己成長，克服不愛碰撞的缺點，增加切入破壞的能力，讓她在8強賽階段繳出所有選手中最高的平均20.1分亮眼數據。

不僅在進攻端改變進攻模式，韓汛透露她在防守端也已經更加習慣與對手身體抗衡，尤其是在碰到像陽明張聿嵐這種善於身體對抗的對手時，她也已經相當習慣，「跟她對位時她總能帶給我很大的強度，和相當多無球的抗衡，不過我現在也已經很習慣這樣，希望在接下來4強賽也能降低一些她的威力。」

至於高二中鋒蕭豫玟則是在8強賽階段繳出平均17.9分、19.7籃板、1.7阻攻的亮眼數據，自認過去上場總是「想太多」的她表示，在8強賽階段已經能打得更加堅決、不害怕，「今年韓汛學姊真的很辛苦，希望我能幫上她。」