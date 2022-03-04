HBL／再向3連霸發起挑戰 淡商要靠團隊迎戰張聿嵐 

本學年將挑戰HBL女子組史上第3次3連霸的淡水商工，將在前進台北小巨蛋的首場比賽就碰上陽明高中，雙方在本學年兩度交手各拿下1勝，其中陽明頭號戰將張聿嵐更將成為淡商必須跨越的障礙，教練陳美莉就直言，已做好了以團隊應對的準備。

HBL女子組史上過去僅有過兩次3連霸紀錄，分別為淡商在82至84學年度和海山高中94至96學年度所創下，但在接下來的11個學年中儘管永仁、淡商、普門都曾完成過2連霸，但卻都無法再寫下3連霸霸業，而今年淡商則將再次挑戰這項紀錄。

淡商今年將挑戰女子組史上第3次的3連霸。記者季相儒／攝影

在今年4強賽前，淡商共輸掉了2場比賽，分別為預賽不敵陽明以及8強賽最後一戰不敵北一女，教練陳美莉直言，在8強賽結束後球隊隨即針對防守與籃板保護的不足部分進行加強，並強調剩下的兩場比賽依舊會以團隊作戰的方式來應對，包括與陽明的4強賽。

「很多人都會問我有什麼方式面對聿嵐這個點，但我總會跟孩子說，妳們自己碰到就要自己去解決。」談到本學年兩度交手都帶給淡商極大威脅的陽明張聿嵐時，陳美莉說：「聿嵐有很多進攻手段，我們透過影片去看她的動作，讓孩子去想說要怎麼守，畢竟是她們在場上比賽，碰到的人要提供資訊，她會做什麼樣動作，讓其他人知道接下來要怎麼守，其他人要怎麼做協防。」

不過淡商同樣有兩大進攻武器，包括在複賽得分高居所有球員之冠的韓汛以及高二中鋒蕭豫玟，兩人在經過去年奪冠洗禮後都有明顯成長，其中韓汛扛下隊長責任扮演教練團與球員間的溝通橋樑，成為淡商本學年的靈魂人物，而蕭豫玟更是打出本屆第一長人的表現。

淡商教頭陳美莉。記者季相儒／攝影

淡商今年將挑戰女子組史上第3次的3連霸。記者季相儒／攝影

談到兩人的成長，陳美莉也直言感到欣慰，尤其是對高二的蕭豫玟期望相當高，「她高一時有虹廷在，沒有讓她扛很多責任，但高二她非得要做很多事情，籃板、籃下進攻還有防守，還有籃板後的發動快攻，這都是她要學習的，當然還是有不足的地方，像是面對三夾不知道怎麼處理球，但她慢慢習慣這樣的強度，也知道怎麼去做。」