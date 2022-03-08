HBL／破天荒！總決賽12、13日開打 聯合新聞網首度加入直播

揮灑年輕熱情，與高中學子們一起歡呼！110學年度高中籃球聯賽(HBL)甲組最終決賽，將於12、13兩日在小巨蛋開打，男子組、女子組各4支隊伍將角逐今年冠軍頭銜及爭取決賽MVP，聯合新聞網(udn.com)破天荒首度加入實況直播之列，以服務廣大讀者、球迷需求，藉由網路及手機平台，均可觀看到首日4強準決賽及隔日冠軍、季軍戰所有8場賽事，跟著現場所有人體會比賽激烈氣氛。

HBL高中籃球聯賽不僅具有傳統，也是見證台灣人對籃球熱情的一面，多年來決賽觀眾都是擠爆小巨蛋一票難求，電視收視率更是屢創新高，聯合新聞網多年來持續不斷報導賽事進行，今年首度與轉播單位合作，在桌機版、手機版及APP版進入udn.com，都可直接收看到比賽，同時針對比賽內容，還規劃有「HBL高中籃球聯賽」專題網頁，有詳細比賽、球星報導、球隊介紹、賽程、戰績，以及最豐富的影音內容，均可進入一探究竟。

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截圖自udn HBL專題網站

今年男子組由光復高中、南山高中、能仁家商、泰山高中晉級最終四強爭奪戰；頭號種子光復高中擁有「最強高中生」稱號的陳將双，要在個人高中最後一年要爭取為學校及新竹地區贏得首座HBL冠軍，光復準決賽面對的衛冕的泰山高中，雖去年封王多名主力畢業，但就看泰山能否演出意外之作。至於第二種子南山高中已是連九年進軍四強且是上屆亞軍的勁旅，高三宋昕澔已成球隊主將，想討回去年失去的冠軍，然而面對能仁家商年僅高二，八強賽得分王強將林子皓，兩強勢必激戰。

女子組由北一女中、淡水商工、陽明高中及永仁高中與去年同樣四強組合爭搶后冠，頭號種子「小綠綠」北一女，上次奪冠已是10年前，今年有意再登高峰，高二宋瑞蓁領銜全隊火力最猛，要來對抗永仁高中邱敬恩、張聿敏兩門火砲。而第二種子淡水商工挑戰三連后之路，依靠越打越好的主將韓汛，延續去年封后表現，來迎擊由張聿嵐領銜的陽明高中。

HBL決賽賽程：

3月12日(六)

●10:00 北一女中 VS. 永仁高中

●12:00 光復高中 VS. 泰山高中

●16:00 淡水商工 VS. 陽明高中

●18:00 光復高中 VS. 能仁家商

3月13日(日)

●10:00 女子組季軍戰

●12:00 男子組季軍戰

●16:00 女子組冠軍戰

●18:00 男子組冠軍戰