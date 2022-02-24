HBL／總決賽票券實名制 周末小七索票

110學年度HBL甲級總決賽3月12日和13日台北小巨蛋登場，高中體總公告，今年總決賽索票即取票共分4場次，26日起於全國7-ELEVEN門市ibon機台及ibon網站同步開放索、取票。

兩日決賽各有4戰，兩戰結束後清場，兩日共有4場次，每場次每人最多索取2張門票。3月12日的4強賽票券將於2月26日早上9點開放，3月13日的季軍戰和冠軍戰票券將於27日早上9點開放索取即取票。

高中體總表示，今年賽事索票及取票皆採實名制登記，索取票時須備妥持票者本人姓名及身分證字號，每位民眾每場次至多可取2張票券，索票後需於規定時程內進行取票，否則視同放棄。票券上將有觀眾姓名及身份證字號，入場者必須與票券上資訊一致，身分證字號若登記錯誤，該票券將無法入場。

高中體總公告總決賽賽程。圖／高中體總提供

兩天賽程也出爐，第一戰將於早上10點登場，12點的第二場結束後進行清場和消毒，下午4點展開另兩戰。

配合防疫，民眾進場時請攜帶身分證或事先申請台北通APP以利工作人員查驗，持票者須持本人身分證件，若持票者無法提出票券上相同之身份證明，則不得入場。

高中體總公告總決賽索票時間。圖／高中體總提供

此外，民眾須主動出示小黃卡、健保快易通APP或數位疫苗證明（須施打2劑新冠疫苗，第2劑疫苗需接種滿14日），若為國外接種疫苗者，可提供國外接種證明或接種紀錄，做為現場查核之依據，出示健保卡施打標籤不適用於此次進場規範，未施打新冠疫苗者及施打1劑者，進場觀賽時請出示3天內抗原快篩（不得使用居家快篩）或PCR檢測陰性證明。

因應目前國內孩童無法施打疫苗，12歲（含）以下孩童進場時，須出示健保卡查驗年齡，6到12歲孩童若需進場觀賽請出示3天內抗原快篩（不得使用居家快篩）或PCR檢測陰性證明，5歲以下兒童須由家長陪同進場並由家長填寫孩童健康聲明書。