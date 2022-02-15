HBL／職籃蓬勃壓縮學生比賽場地 高中籃球聯賽未來恐出走雙北

台灣籃壇近2年蓬勃發展，至今共有3個聯盟、17支球隊，但也壓縮到HBL比賽場地，高中體總秘書長朱彩鳳直言，下季8強賽場地至今還喬不攏，但仍會盡力協商留在雙北。

110學年度HBL高中籃球聯賽男、女8強賽，今天在板橋體育館與新莊體育館兩地進行，不過傳出明年新莊體育館無法外借，HBL下季8強要在哪打，朱彩鳳無奈表示：「還不知道。」

朱彩鳳說，台灣籃球環境蓬勃發展是好事，但場地出現壓縮與排擠是不爭的事實，她點出由於12強、8強都是男、女同步舉行，因此都需要2個球場才能應付，加上HBL一直是最受矚目的學生運動，因此場館容納人數也是考慮的重點。

目前台灣職籃聯盟包括P. LEAGUE+與台灣運彩xT1聯盟都採屬地主義，由各球團經營自己主場，球團也與縣市政府合作，場地多半老早就已敲定，朱彩鳳說：「我們希望能和職業球團協調，看是否願意讓一週的時間給我們使用。」

新莊體育館確定無法外借，朱彩鳳也把目標轉往台北和平籃球館與台北體育館，但目前仍在等待場館的回覆。

朱彩鳳強調，她過去也是籃球人，也希望籃球環境好，更希望圈子能共榮，「學生籃球蓬勃發展，職籃聯盟未來才有更多種子。」她也以全美大學體育聯盟（NCAA）籃球賽為例，在冠軍賽當天NBA都還會停賽一天，就是最好的例子。

下季8強賽場地沒有著落，朱彩鳳透露有網友建議前進校園，但她解釋，在學生上課時間借用學校體育館，將影響學生權益，且容載量也不見得符合需求，加上同時還需有2座球場舉辦比賽，也讓難度大增。

朱彩鳳說，在今年3月HBL賽季結束前，希望能得到其他接洽中球場的好消息，「否則最壞的情況，也只能走出雙北。」