HBL／8強出爐男子組南山、光復領銜 女子組永仁、陽明不敗

HBL高中籃球聯賽男子組複賽、女子組預賽於今天劃下句點，8強隊伍全數出爐，男子組南山高中、光復高中挾著5連勝強勢晉級，女子組永仁高中、陽明高中也以5連勝優異戰績，取得下一階段門票。

8強賽預計將於明年過年後，2月13日至20日在新北市新莊體育館與板體育館進行，最終將廝殺出4強隊伍，於3月12至13日前進小巨蛋進行決賽。

男子組今天最後附加賽由首度挑戰HBL男甲級錦和高中，本季前2次交手都輸給東山高中，今天延續黑馬傳奇，外卡驟死戰延長賽以76比70扳倒東山，隊史首闖8強；高苑工商則擊敗治平高中晉級。

最終產生南山高中、光復高中、松山高中、能仁家商、泰山高中、東泰高中、錦和高中、高苑工商等8隊。其中衛冕軍為泰山，錦和則是取代東山，成為今年8強新面孔。

女子組今天附加賽並無意外，南山高中擊敗苗栗高商、南湖高中取勝永平高中，獲勝隊伍晉級。

最終產生為永仁高中、陽明高中、北一女中、淡水商工、金甌女中、普門高中、南山高中、南湖高中等8隊。淡水為二連后隊伍，南湖高中則是取代苗栗高商重返8強。