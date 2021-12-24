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HBL／禁區大將復活 能仁複賽3連勝

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
能仁家商禁區大將史魯齊拋開預賽低潮。圖／高中體總提供
能仁家商禁區大將史魯齊拋開預賽低潮。圖／高中體總提供

高一拿下HBL「新人王」，能仁家商禁區大將史魯齊今年迎接最後一個HBL球季，複賽一甩低潮，今天碰強恕高中只打8分鐘就攻下8分，率隊以95：46擊敗強恕高中，取得110學年HBL男甲複賽B組3連勝。

史魯齊預賽前兩戰各只拿3分和8分，第3戰碰東泰高中16投又失手10球，讓他直喊「丟臉」，「那時家人也有來台诶，打不好他們還要來安慰我。」老家在台中的史魯齊說，高雄複賽家人又特別請假南下，這次不能再漏氣，要打出「對得起他們」的內容。

透過賽前禱告安定心情，史魯齊複賽成球隊連勝關鍵，首戰碰高苑工商繳出20分、13籃板，昨天對東泰高中也有21分、12籃板演出；今天能仁首節外線狂飆下取得33：14大幅領先，史魯齊和先發主控孫琦森都上場不到10分鐘就收工，當啦啦隊迎接3連勝。

卸下上學年挑戰3連霸的壓力，史魯齊目標定的實際，「穩穩先晉8，再拚前4。」能仁雖打出3連勝開局，他認為還有許多不足，目標是對光復高中時展現對抗能力，「不要再怯場，要霸氣一點，能5連勝當然最好！」

能仁今天三分球22投10中，全隊有4人得分兩位數，教頭李正豪透露複賽前針對外線做許多加強，「我們個子小，外線一定要投出來。」

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