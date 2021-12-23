HBL／把去年的份打回來！小綠綠隊長18歲生日收連勝禮

去年因身體狀況缺席高雄預賽，北一女中隊長彭詩婷今年誓言「把去年的份打回來」，今天她全場8分就有6分集中在決勝節，率「小綠綠」克服10分落後，以86：79逆轉南山高中，迎接110學年HBL女甲級預賽2連勝。

彭詩婷從高一就獲得重用，但去年因暈眩狀況，高雄預賽完全缺席；今年重返高雄，她昨天13投僅3中拿6分，儘管球隊擊敗金甌女中，教練駱燕萍爆料說，彭詩婷還因此掉淚。

「詩婷哭了兩天，去年她都沒打，今年重新開始又是隊長，出來（高雄）前受傷，昨天也打不好，還好今天最後幾個攻擊很穩定。」駱燕萍提到，彭詩婷先前練球扭傷腳踝，休息將近兩周，歸隊訓練才一個月左右，還在找比賽感覺。

今天壽星也說，受之前踝傷影響，目前狀況「很差」，說一說眼眶又有點泛紅的彭詩婷說：「我這人是不哭的，去年開完刀就變比較脆弱，怕沒辦法回到之前那麼好。」她認為手術後和全盛時期仍有落差，今天第四節雖貢獻重要的6分，但仍「回來的太慢」，所幸還是收下勝利。

第一次在球場過生日，滿18歲的彭詩婷生日願望很實際，「打球更穩定，把去年沒打到的打回來！」她笑說今天還有許多壽星，像是陽明高中後衛江子柔和南湖高中後衛連容瓔，3人還因同天生日的緣分成為不錯朋友。

上學年打進冠軍賽的「小綠綠」，今天首節以20：19領先南山，但第二節進攻當機，一度以28：38落後，靠超級新人米靖恩和宋瑞蓁聯手縮小差距，第四節再有高二中鋒吳珮璿貢獻10分和彭詩婷挺身而出，最終才以7分差迎接連勝。