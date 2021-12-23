HBL／光復連兩場大勝 鄭名斈提前死當賽後忙惡補
HBL高中籃球聯賽男子12強複賽開打第2天，光復高中巨塔鄭名斈已提前被教練「死當」，就算球隊今天以83比39輕取強恕高中，賽後鄭名斈只能坐在電腦前透過影片惡補。
110學年度HBL高中籃球聯賽男子12強複賽，今天在高雄中學體育館與高雄巨蛋兩地同步開打，上季季軍光復高中昨天先以99比32輕取宜蘭高中，今天則維持高檔表現，再淨勝強恕高中44分，是複賽表現最強勢的球隊。
光復王牌陳將双今天攻下最高的21分、12籃板，前鋒馮誠恩也有12分、10籃板的「雙十」表現，而被寄予厚望的高二中鋒鄭名斈則拿下14分、7籃板。
身高206公分的鄭名斈是本季HBL的第1長人，光復教頭陳定杰對愛徒的期望很高，這次12強複賽給鄭名斈的課題很明確，「我要他在5場比賽裡，至少有4場繳出雙十數據。」
鄭名斈首役拿下6分、15籃板，今天數據幾乎相反，陳定杰強調，若以平均值來看，鄭名斈是有達到要求，不過他看的是場次而不是平均值，因此賽後要助理教練李宇偉陪著愛徒透過影片檢討，「看看人家是怎麼打的。」
對於今天贏球關鍵，陳定杰言簡意賅地說：「防守。」今天光復逼得強恕下半場僅拿12分，也成了一口氣拉開差距的分水嶺，此外光復團隊籃板球以58比28足足領先對手30個，也是左右戰局的關鍵。
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