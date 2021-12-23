快訊

四公投結果「不通過」 中選會今審定並正式公告

HBL／光復連兩場大勝 鄭名斈提前死當賽後忙惡補

中央社 / 台北23日電
110學年度HBL高中籃球聯賽男子組複賽持續展開，光復高中23日以83比39大勝強恕高中，賽後光復助理教練李宇偉（左）陪著陣中長人鄭名斈（右）觀看影片進行檢討，盼能加強球員未來場上表現。 （陳定杰提供）中央社
110學年度HBL高中籃球聯賽男子組複賽持續展開，光復高中23日以83比39大勝強恕高中，賽後光復助理教練李宇偉（左）陪著陣中長人鄭名斈（右）觀看影片進行檢討，盼能加強球員未來場上表現。 （陳定杰提供）中央社

HBL高中籃球聯賽男子12強複賽開打第2天，光復高中巨塔鄭名斈已提前被教練「死當」，就算球隊今天以83比39輕取強恕高中，賽後鄭名斈只能坐在電腦前透過影片惡補。

110學年度HBL高中籃球聯賽男子12強複賽，今天在高雄中學體育館與高雄巨蛋兩地同步開打，上季季軍光復高中昨天先以99比32輕取宜蘭高中，今天則維持高檔表現，再淨勝強恕高中44分，是複賽表現最強勢的球隊。

光復王牌陳將双今天攻下最高的21分、12籃板，前鋒馮誠恩也有12分、10籃板的「雙十」表現，而被寄予厚望的高二中鋒鄭名斈則拿下14分、7籃板。

身高206公分的鄭名斈是本季HBL的第1長人，光復教頭陳定杰對愛徒的期望很高，這次12強複賽給鄭名斈的課題很明確，「我要他在5場比賽裡，至少有4場繳出雙十數據。」

鄭名斈首役拿下6分、15籃板，今天數據幾乎相反，陳定杰強調，若以平均值來看，鄭名斈是有達到要求，不過他看的是場次而不是平均值，因此賽後要助理教練李宇偉陪著愛徒透過影片檢討，「看看人家是怎麼打的。」

對於今天贏球關鍵，陳定杰言簡意賅地說：「防守。」今天光復逼得強恕下半場僅拿12分，也成了一口氣拉開差距的分水嶺，此外光復團隊籃板球以58比28足足領先對手30個，也是左右戰局的關鍵。

HBL男子組 HBL

延伸閱讀

HBL／淡商尋求3連霸 當挑戰者非衛冕者

HBL／東泰新五虎  教頭打造利刃「劍」指冠軍

HBL／東山再起！戰鬥鴨逆轉衛冕軍泰山

HBL／不爭新人王 南山菜鳥組「雙包」

相關新聞

HBL／暖男教頭梁有勝發飆 高苑開胡卻飆淚

HBL男甲級12強複賽唯一的南部代表高苑工商，今天以88：57擊敗重返12強的宜蘭高中，複賽勝場開張，但教頭梁有勝賽後卻...

HBL／淡商尋求3連霸 當挑戰者非衛冕者

今年3月迎接隊史第11座HBL女甲金盃的淡水商工，110學年將挑戰隊史第2度的3連霸，教頭陳美莉說，提醒球員不要背著「衛...

HBL／光復連兩場大勝 鄭名斈提前死當賽後忙惡補

HBL高中籃球聯賽男子12強複賽開打第2天，光復高中巨塔鄭名斈已提前被教練「死當」，就算球隊今天以83比39輕取強恕高中...

HBL／東泰新五虎  教頭打造利刃「劍」指冠軍

東泰高中上學年靠「五虎」打進台北小巨蛋，留下隊史最佳的ＨＢＬ男甲第四名成績，一一○學年由兩名原班底廖慈恩、陳晉垣加上一九...

HBL／東山再起！戰鬥鴨逆轉衛冕軍泰山

110學年HBL男甲12強複賽首次出賽「四山」同組，第一組登場的「雙山」大戰就纏戰到最後一刻，東山高中克服最多17分落後...

HBL／不爭新人王 南山菜鳥組「雙包」

HBL「全勤生」南山高中，110學年HBL只有報名2位高一生淺中琉加和莊政隆，教頭許時清常把兩人同時放上場，學長還用兩人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。